बेतिया में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार: DM कार्यालय के नाक के नीचे हाजिरी बनाकर गायब मिले 4 शिक्षक, गिरी गाज

Bettiah News: बेतिया में जिला मुख्यालय के सामने स्थित विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान चार विशिष्ट शिक्षक हाजिरी बनाकर गायब पाए गए. डीईओ और डीपीओ की जांच में शिक्षण कार्य ठप मिला, जिसके बाद चारों शिक्षकों को निलंबित कर सुदूरवर्ती प्रखंडों में मुख्यालय निर्धारित किया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:21 AM IST

Bettiah News: बेतिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने जिला शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिला मुख्यालय के ठीक सामने स्थित विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चार-चार विशिष्ट शिक्षकों का स्कूल में हाजिरी बनाकर गायब रहना उजागर हुआ है. हैरानी की बात यह है कि यह वही इलाका है, जहां से कुछ ही दूरी पर जिलाधिकारी का कार्यालय स्थित है. ऐसे में जब जिला मुख्यालय के सामने वाले स्कूल का यह हाल है, तो ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों के विद्यालयों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. शिक्षा विभाग की सख्ती के बाद अब इस लापरवाही पर गाज गिरनी शुरू हो गई है.

दरअसल, 27 जनवरी को दोपहर करीब एक बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी रविन्द्र कुमार और डीपीओ माध्यमिक शिक्षा गार्गी कुमारी ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान विशिष्ट शिक्षक डॉ. सुमन कुमार सिंह, आबिदा असद और अमृता कुमारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद विद्यालय से नदारद पाए गए. वहीं स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं भी शिक्षण कार्य छोड़कर आपस में गपशप करते मिले. निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि विद्यालय में शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप था.

गौर करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब इस विद्यालय में ऐसी लापरवाही सामने आई हो. इससे पहले 26 नवंबर को भी डीईओ द्वारा किए गए निरीक्षण में चार शिक्षक सुबह 10 बजे तक भौतिक रूप से अनुपस्थित पाए गए थे. इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ. वहीं शिक्षिका सोनम शर्मा पर विद्यालय में संचालित परीक्षाओं में असहयोगात्मक रवैया अपनाने और मनमानी कार्यप्रणाली को लेकर 19 जनवरी को शोकॉज किया गया था, जिसका जवाब नहीं दिया गया.

इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने चारों शिक्षकों-डॉ. सुमन कुमार सिंह, आबिदा असद, अमृता कुमारी और सोनम शर्मा को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान इन शिक्षकों का मुख्यालय जिले के सुदूरवर्ती प्रखंडों के विद्यालयों में निर्धारित किया गया है. वहीं निरीक्षण के दिन उपस्थित रहते हुए भी कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले अन्य शिक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

