बेतिया में किसानों का आक्रोश: गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्राली पर भारी जुर्माने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

Bettiah Farmers Protest: बेतिया में किसानों ने डीटीओ और एमवीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्राली पर 38 से 40 हजार रुपए का भारी जुर्माना वसूला जा रहा है. किसानों ने गन्ना रोपाई बंद करने की चेतावनी दी और सरकार से जुर्माने बंद करने की मांग की. प्रदर्शन मझौलिया चीनी मिल के पास हुआ.
Bettiah Farmers Protest: बेतिया में किसानों का गुस्सा डीटीओ और एमवीआई के भारी जुर्माने के खिलाफ फूट पड़ा है. किसानों का आरोप है कि गन्ना लदे ट्रैक्टर-ट्राली पर डीटीओ और एमवीआई एक-एक करके 38 से 40 हजार रुपए का भारी जुर्माना वसूल कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि यह जुर्माना उनकी साल भर की बचत के बराबर है और इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना उनके लिए असंभव है. इस कारण छोटे और मध्यम किसान आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि यह कार्यवाही तुरंत बंद नहीं की गई, तो वे गन्ना रोपाई तक बंद कर देंगे.
किसानों का आरोप है कि डीटीओ और एमवीआई की यह कार्यवाही पूरी तरह अव्यवहारिक और अनुचित है. उनका कहना है कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद उन्हें इस तरह भारी जुर्माना देना पड़ रहा है. ट्रैक्टरों पर गन्ना लोड करने के समय 60 से 70 क्विंटल तक गन्ना रखा जाता है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसका पीछा कर जुर्माना वसूल किया जा रहा है.
किसानों ने मझौलिया चीनी मिल के पास जोरदार प्रदर्शन किया और डीटीओ एवं एमवीआई के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह सरकारी अफसरशाही किसानों के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है और क्षेत्र में किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. किसानों ने सरकार से अपील की कि कृषि से जुड़े किसानों के गन्ना, धान और गेहूं पर लगाए जा रहे भारी जुर्माने को तुरंत बंद किया जाए.
प्रदर्शन के दौरान किसानों ने स्पष्ट किया कि वे अपने हक और हित की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे और बड़े आंदोलन किए जाएंगे. क्षेत्र में इस मामले को लेकर डीटीओ और संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही पर निगरानी बढ़ा दी गई है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी