/बेतिया: बरवत सेना-पथरी घाट फोरलेन प्रोजेक्ट में फंसा पेच, दुकानदारों के स्टे ऑर्डर के खिलाफ HC जाएगा प्रशासन

जिला प्रशासन और नगर निगम ने हाल ही में अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है. JCB मशीनों का इस्तेमाल करके सैकड़ों दुकानों और घरों को गिरा दिया गया है, जिनमें पावर हाउस चौक और मीना बाजार की दुकानें और घर भी शामिल हैं. जहां यह अभियान चल रहा है, वहीं दर्जनों दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है. अधिकारियों ने बताया कि ये स्टे ऑर्डर अलग-अलग वजहों से लिए गए हैं. जैसे, कुछ दुकानदारों ने नगर निगम द्वारा बहुत ज्यादा किराया वसूलने का मुद्दा उठाया है. हालांकि, असल मुद्दा कुछ और है. जिन दुकानों की बात हो रही है, वे नालियों और सड़कों के लिए तय जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई थीं. सड़क चौड़ी करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए सड़क निर्माण विभाग अपनी जमीन चिन्हित कर रहा है और हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं.