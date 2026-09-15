/बेतिया: बरवत सेना-पथरी घाट फोरलेन प्रोजेक्ट में फंसा पेच, दुकानदारों के स्टे ऑर्डर के खिलाफ HC जाएगा प्रशासन

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बेतिया जिला प्रशासन ने बरवत सेना से पथरी घाट तक बनने वाली फोर-लेन सड़क के काम में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है. ये रुकावटें मुख्य रूप से उन दर्जनों दुकानदारों की वजह से हैं, जिन्होंने स्टे ऑर्डर (रोक का आदेश) ले रखा है. सड़क चौड़ी करने और नाली बनाने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन सैकड़ों दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, जिससे प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अब प्रशासन हाई कोर्ट का रुख कर रहा है ताकि अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रह सके और फोर-लेन सड़क के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सके.
यह फोरलेन सड़क बरवत सेना से पथरी घाट तक बनेगी और चेक पोस्ट, सर्किट हाउस, पावर हाउस चौक, सत्यनारायण पेट्रोल पंप, मीना बाज़ार और GMCH से होकर गुजरेगी. इसकी कुल लंबाई 6.75 किलोमीटर होगी. इस सड़क से शहर में ट्रैफिक का आवागमन आसान हो जाएगा. हालांकि, प्रशासन को निर्माण कार्य में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पावर हाउस चौक पर नगर निगम की बनाई गई 34 में से 29 दुकानों और मीना बाजार के दर्जनों दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, जिससे फोरलेन सड़क निर्माण में रुकावट आ रही है.
जिला प्रशासन और नगर निगम ने हाल ही में अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है. JCB मशीनों का इस्तेमाल करके सैकड़ों दुकानों और घरों को गिरा दिया गया है, जिनमें पावर हाउस चौक और मीना बाजार की दुकानें और घर भी शामिल हैं. जहां यह अभियान चल रहा है, वहीं दर्जनों दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है. अधिकारियों ने बताया कि ये स्टे ऑर्डर अलग-अलग वजहों से लिए गए हैं. जैसे, कुछ दुकानदारों ने नगर निगम द्वारा बहुत ज्यादा किराया वसूलने का मुद्दा उठाया है. हालांकि, असल मुद्दा कुछ और है. जिन दुकानों की बात हो रही है, वे नालियों और सड़कों के लिए तय जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई थीं. सड़क चौड़ी करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए सड़क निर्माण विभाग अपनी जमीन चिन्हित कर रहा है और हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं.
पश्चिम चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट तरनजोत सिंह ने कहा कि बरवत सेना से पथरी घाट तक फोर-लेन सड़क बनाने में कोई रुकावट नहीं है. जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहे हैं. जिन दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है, उनके मामले में जिला प्रशासन अपने सरकारी वकील के जरिए फोर-लेन सड़क बनाने का पक्ष मजबूती से रखेगा. सड़क के किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों की जमीन सड़क, ड्रेनेज सिस्टम और सरकार की है. शहर को साफ रखना, ट्रैफिक को सुचारु रूप से चलाना, जाम की समस्या को हल करना और बाढ़ के पानी की निकासी की व्यवस्था करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है. यह प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा और हर हाल में फोर-लेन सड़क बनाई जाएगी.