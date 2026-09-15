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बेतिया: बरवत सेना-पथरी घाट फोरलेन प्रोजेक्ट में फंसा पेच, दुकानदारों के स्टे ऑर्डर के खिलाफ HC जाएगा प्रशासन

बरवत सेना से पथरी घाट फोरलेन प्रोजेक्ट को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, अब दुकानदारों के स्टे ऑर्डर के खिलाफ प्रशासन हाईकोर्ट जाएगा. सड़क के किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों की जमीन सड़क, ड्रेनेज सिस्टम और सरकार की है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 15, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:50 PM IST
बेतिया: बरवत सेना-पथरी घाट फोरलेन प्रोजेक्ट में फंसा पेच, दुकानदारों के स्टे ऑर्डर के खिलाफ HC जाएगा प्रशासन
Image Credit: बेतिया: बरवत सेना से पथरी घाट फोरलेन प्रोजेक्ट (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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