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बेतिया में दोस्त बना दुश्मन! हंसी-मजाक के बीच युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज स्थित पोखरा चौक पर हंसी-मजाक के दौरान एक युवक को उसके ही साथी ने गोली मार दी. घायल रंजीत कुमार को GMCH बेतिया रेफर किया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 28, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:58 AM IST
बेतिया में दोस्त बना दुश्मन! हंसी-मजाक के बीच युवक को मारी गोली, हालत गंभीर
Image Credit: बेतिया में दोस्त बना दुश्मन! हंसी-मजाक के बीच युवक को मारी गोली, हालत गंभीर (Zee Media)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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