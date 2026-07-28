/बेतिया में दोस्त बना दुश्मन! हंसी-मजाक के बीच युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

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Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक को उसके ही साथी ने गोली मार दी. यह घटना नरकटियागंज के पोखरा चौक की बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया.
घायल युवक की पहचान रंजीत कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पोखरा चौक पर कुछ युवक आपस में बैठकर हंसी-मजाक कर रहे थे. इसी दौरान अचानक पीछे से फायरिंग हुई और गोली रंजीत कुमार की जांघ में जा लगी. गोली लगते ही मौके पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
घायल रंजीत कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि फायरिंग करने वाला युवक उसका परिचित है. उसने आरोपी का नाम सोल्जर बताया है. पुलिस ने घायल के बयान के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. हालांकि, फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है.
पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. जांच के दौरान यह भी पता लगाया जा रहा है कि युवकों के पास हथियार कैसे पहुंचे और वे पोखरा चौक पर किस उद्देश्य से एकत्र हुए थे. साथ ही सभी संबंधित युवकों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
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