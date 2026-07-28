/बेतिया में दोस्त बना दुश्मन! हंसी-मजाक के बीच युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक को उसके ही साथी ने गोली मार दी. यह घटना नरकटियागंज के पोखरा चौक की बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर कर दिया गया.