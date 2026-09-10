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बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी गोविंद साह से लूटकांड का पर्दाफाश, 5 हजार का इनामी कुख्यात दीपक और उसका साथी गिरफ्तार

Bettiah Crime News: बेतिया में स्वर्ण कारोबारी गोविंद साह से लूट और गोलीकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है. पुलिस ने पांच हजार रुपये के इनामी अंतरजिला कुख्यात अपराधी दीपक कुमार और उसके साथी मुसाफिर अंसारी को गिरफ्तार किया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 10, 2026, 06:12 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 06:12 AM IST
बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी गोविंद साह से लूटकांड का पर्दाफाश, 5 हजार का इनामी कुख्यात दीपक और उसका साथी गिरफ्तार
Image Credit: बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी गोविंद साह से लूटकांड का पर्दाफाश, 5 हजार का इनामी कुख्यात दीपक और उसका साथी गिरफ्तार

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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