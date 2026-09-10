/बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी गोविंद साह से लूटकांड का पर्दाफाश, 5 हजार का इनामी कुख्यात दीपक और उसका साथी गिरफ्तार

Bettiah Crime News: बेतिया में पुलिस ने स्वर्ण कारोबारी से लूट और गोलीकांड का उद्भेदन कर दिया है. पुलिस ने पांच हजार रुपये के इनामी अपराधी दीपक कुमार सहित मुसाफिर अंसारी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, चाकू और बाइक बरामद की है. दोनों अपराधियों पर योगापट्टी थाना में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनामी अपराधी दीपक कुमार अंतरजिला कुख्यात अपराधी है, जिस पर बेतिया पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम रखा था. दीपक कुमार ने मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया है.