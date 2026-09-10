/बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी गोविंद साह से लूटकांड का पर्दाफाश, 5 हजार का इनामी कुख्यात दीपक और उसका साथी गिरफ्तार

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Bettiah Crime News: बेतिया में पुलिस ने स्वर्ण कारोबारी से लूट और गोलीकांड का उद्भेदन कर दिया है. पुलिस ने पांच हजार रुपये के इनामी अपराधी दीपक कुमार सहित मुसाफिर अंसारी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, चाकू और बाइक बरामद की है. दोनों अपराधियों पर योगापट्टी थाना में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनामी अपराधी दीपक कुमार अंतरजिला कुख्यात अपराधी है, जिस पर बेतिया पुलिस ने पांच हजार रुपये का इनाम रखा था. दीपक कुमार ने मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया है.
बता दें कि 31 अगस्त 2026 की देर रात स्वर्ण कारोबारी गोविंद साह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था और लाखों रुपये की लूट कर फरार हो गए थे. घटना सिरिसिया थाना क्षेत्र के छोटी नहर के पास हुई थी. इस आपराधिक वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और व्यवसायियों में भय और दहशत का माहौल बन गया था. जिले के स्वर्ण कारोबारी अपराधियों की गिरफ्तारी और व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे.
पांच हजार रुपये के इनामी अपराधी दीपक कुमार ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देकर बेतिया पुलिस को खुली चुनौती दी थी. बेतिया ssp कुमार गौतम ने एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया था. SIT टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की. पुलिस को तफ्तीश के दौरान अहम सुराग मिले कि योगापट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले शातिर अपराधी दीपक कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्वर्ण कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था.
इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर कुख्यात अपराधी दीपक कुमार और मुसाफिर अंसारी को परसा नवका पुल के समीप गिरफ्तार कर लिया. दोनों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने स्वर्ण कारोबारी से लूट और गोलीकांड का पर्दाफाश करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, इनामी अपराधी दीपक कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है.