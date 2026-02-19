Bettiah News: भवन के बिना चल रहा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, 230 बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर, बिहार शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Bettiah News: बिहार सरकार और शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों में सुधार, भवन निर्माण, स्मार्ट क्लास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन पश्चिम चंपारण के बेतिया से आई यह तस्वीर इन दावों की सच्चाई को उजागर कर रही है. 21वीं सदी के आधुनिक भारत में भी सरकारी स्कूल के बच्चे पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. जाड़ा, गर्मी और बरसात-हर मौसम की मार झेलते हुए नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. न तो उनके पास बैठने के लिए डेस्क-बेंच है और न ही सिर पर छत. शिक्षक भी खुले आसमान के नीचे ब्लैकबोर्ड लगाकर पढ़ाने को विवश हैं. यह दृश्य सिर्फ एक स्कूल की बदहाली नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के उन दावों पर बड़ा सवाल है, जिनमें बदलाव की बात कही जाती है.

230 बच्चों का स्कूल, लेकिन अपना भवन नहीं

यह मामला पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है. स्कूल में करीब 230 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं और 11 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक इस विद्यालय का अपना भवन नहीं बन पाया है. अलग-अलग पेड़ों के नीचे बच्चों की कक्षाएं लगती हैं और हर पेड़ के सहारे ब्लैकबोर्ड रखकर पढ़ाई कराई जाती है. बरसात के दिनों में पढ़ाई ठप हो जाती है, जबकि ठंड में बच्चे कांपते हुए और गर्मी में तपती धूप के बीच पढ़ने को मजबूर रहते हैं.

बच्चों की गुहार- हमें भी पढ़ने के लिए छत चाहिए

स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा आयशा खातून, संजना कुमारी, सुंदरमा कुमारी समेत अन्य बच्चों ने सरकार से भावुक अपील की है. उनका कहना है कि वे पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन बिना भवन और डेस्क-बेंच के पढ़ाई करना बेहद मुश्किल है. गरीब परिवारों से आने वाले इन बच्चों की आंखों में सपने तो बड़े हैं, लेकिन संसाधनों की कमी उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है. बच्चों की यह पुकार किसी का भी दिल पसीजने के लिए काफी है.

क्या ऐसे आगे बढ़ेगा बिहार?

सरकारी स्कूलों की यह स्थिति शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है. जब सरकार शिक्षा में सुधार और बदलाव के दावे करती है, तब ऐसी तस्वीरें उन दावों की पोल खोल देती हैं. जरूरत है कि विभाग इस ओर तुरंत ध्यान दे और स्कूल भवन, डेस्क-बेंच समेत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि नौनिहालों का भविष्य खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि मजबूत छत के नीचे संवर सके.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी