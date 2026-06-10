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Bettiah News: ₹30 लाख रुपये से संवरेंगीं ऐतिहासिक मीना बाजार की गलियां, मेयर गरिमा देवी ने बताया

Bettiah News: मीना बाजार इलाके के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड ने चार योजनाएं मंजूर की हैं, जिनमें से दो पहले ही पूरी हो चुकी हैं. मीना बाजार इलाके के व्यापारियों और दुकानदारों ने मेयर के साथ साइट विजिट के दौरान यह मांग उठाई थी और अपनी समस्याओं के समाधान की अपील की थी.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 10, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:35 PM IST
Bettiah News: ₹30 लाख रुपये से संवरेंगीं ऐतिहासिक मीना बाजार की गलियां, मेयर गरिमा देवी ने बताया
Image Credit: महापौर गरिमा देवी सिकारिया

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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