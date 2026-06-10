/Bettiah News: ₹30 लाख रुपये से संवरेंगीं ऐतिहासिक मीना बाजार की गलियां, मेयर गरिमा देवी ने बताया

स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिससे उम्मीद है कि इस सघन शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलने के साथ नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा. महापौर ने बताया कि पारित योजना के तहत मीना बाजार स्थित मीठा हट्टा में स्थित कुएं का जीर्णोद्धार, मछली हट्टा में मूत्रालय निर्माण, छोटा रमना स्थित अनाज हट्टा क्षेत्र में स्थित कुएं के जीर्णोद्धार, कावेरी होटल रोड में मूत्रालय के पुनर्निर्माण तथा मीना बाजार स्थित मछली-हट्टा के जर्जर शेड की मरम्मत कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इस योजना की स्वीकृत राशि 16 लाख 83 हजार 813 रुपये निर्धारित है.