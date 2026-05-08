Bettiah News: ऐतिहासिक कालीबाग मंदिर रोड का होगा कायाकल्प, 27.12 लाख की योजना को महापौर ने दी हरी झंडी

Bettiah News: बेतिया नगर निगम क्षेत्र में जर्जर पड़ी सड़क आब जल्द ही नई नजर आएगी. बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या-03 में स्थित जोड़ा इनार मिडिल स्कूल से ऐतिहासिक कालीबाग के मुख्य द्वार तक पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा. इस सड़क के खराब होने से स्थानीय लोगों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था. सड़क निर्माण को लेकर क्षेत्रीय लोगों की मांग काफी पुरानी थी, जिसे अब निगम ने गंभीरता से लेते हुए मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण योजना से इलाके में आवागमण की सुविधा बेहतर होगी और लोगों को राहत मिलेगी.

महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि इस कार्य के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई गई है और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी शिवम कंस्ट्रक्शन को सौंपी गई है. इस योजना के लिए कूल राशि 27.39 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जबकि तकनीकी स्वीकृति के बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा 27.12 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. उन्होंने कहा कि यह सड़क वर्षों से बदहाल स्थिति में थी, जिसके निर्माण को लेकर स्थानीय पार्षद सहमत अली ने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा था. इसके बाद बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कर योजना को मंजूरी दे दी गई है.

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नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित द्वारा इस योजना का कार्य आदेश जारी कर दिया गया है. जारी निर्देश के अनुसार निर्माण कार्य को तीन महीने के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा. साथ ही निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने, तय मानकों के अनुसार सामग्री का उपयोग करने और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए एजेंसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

इसके अलावा महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि निर्माण कार्य का भुगतान मापी पुस्तिका के आधार पर ही किया जाएगा. कार्य स्थल की निर्माण से पहले और बाद की फोटोग्राफी भी अनिवार्य की गई है. विभागीय जांच के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी. यदि निर्माण एजेंसी तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं करती है, तो उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा. नगर निगम प्रशासन का उद्देश्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ विकास कार्यों को समय पर पूरा करना है.