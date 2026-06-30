/बेतिया के कालीबाग मंदिर परिसर के तालाब से अज्ञात युवक का मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस

फिलहाल मृत युवक कौन था, वह कहां से आया था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. कालीबाग थाना पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास मृत युवक की पहचान या घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो तत्काल थाना से संपर्क करें. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों के बारे मे अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.