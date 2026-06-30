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बेतिया के कालीबाग मंदिर परिसर के तालाब से अज्ञात युवक का मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस

Bettiah News: बेतिया के कालीबाग मंदिर परिसर स्थित तालाब से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए GMCH भेज दिया है. मंदिर गेट के पास एक लावारिस साइकिल, बैग, कपड़े और मोबाइल चार्जर भी बरामद हुए हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 30, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:41 AM IST
बेतिया के कालीबाग मंदिर परिसर के तालाब से अज्ञात युवक का मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस
Image Credit: बेतिया के कालीबाग मंदिर परिसर के तालाब से अज्ञात युवक का मिला शव

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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