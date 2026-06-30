/बेतिया के कालीबाग मंदिर परिसर के तालाब से अज्ञात युवक का मिला शव, पहचान में जुटी पुलिस

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Bettiah News: बिहार के बेतिया शहर में एक मामला सामने आया है. शहर के प्रसिद्ध कालीबाग मंदिर परिसर में स्थित तालाब से एक आज्ञत युवक का शव बरामद हुआ है. शव के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. आज यानि मंगलवार की सुबह जब लोग पूजा करने मंदिर परिसर गए तो लोगों की नजर तलाब में तैर रहे शव पर पड़ी, जिसके बाद तुरंत इसकील सूचना कालीबाग थाना पुलिस को दी गई. घटना की खबर सुनते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.
सुचना मिलते ही कालीबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों क मदद से शव को तलाब से बाहर निकलावाया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव कतो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH में भेज दिया. शुरुआती जांच में मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस अब मृतक की पहचान कराने और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.
जांच के दौरान मंदिर के मुख्य गेट के पास एक लवारिस साइकिल भी बरामद हुई है. साईकिल पर रखे बैग से कुछ कपड़े और एक मोबाइल चार्जर मिला है. पुलिस इस सारे समान को कब्जे में लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह समान मृत युवक का है या नहीं. आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फटेज भी खंगाली जा रही है ताकि युवक की पहचान हो सके.
फिलहाल मृत युवक कौन था, वह कहां से आया था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है. कालीबाग थाना पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास मृत युवक की पहचान या घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो तत्काल थाना से संपर्क करें. पुलिस का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों के बारे मे अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.