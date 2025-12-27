Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

बेतिया में प्यार के नाम पर धोखा! गर्भवती होते ही प्रेमी ने छोड़ दिया प्रेमिका का साथ

Bettiah News: बेतिया के शिकारपुर में प्रेम का एक घटना सामने आया है, जहां दिल्ली ले जाकर साथ रहने और जीने-मरने की कसमें खाने वाला प्रेमी, प्रेमिका के गर्भवती होते ही उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया. प्रेमिका के आवेदन पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह घटना समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:33 PM IST

Bettiah News: 'बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना… बड़े धोखे हैं इस राह में'यह मशहूर गाने की लाइन एक बार फिर सच साबित हुआ है. हम बात कर रहे है बेतिया के शिकारपुर थानाअंतर्गत एक गांव की. यह कहानी लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि प्यार के नाम पर धोखा भी मिल सकता हैं. इंदु कुमारी और उसके प्रेमी धीरज कुमार की कहानी ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. दोनों ने लगभग 6 महिना पहले अपने परिवार और घर को छोड़कर दिल्ली भागने का निर्णय लिया. प्रेम की सनक में उन्होंने एक-दूसरे के लिए जीने-मरने की कसमें खाई, लेकिन जैसे ही इंदु गर्भवती हुई, धीरज ने अपने सभी वादे तोड़ दिए और उसे अकेला गांव में छोड़कर चला गया. यह घटना न सिर्फ प्रेमिका की जिंदगी को संकट में डालती है, बल्कि पूरे समाज को झकझोर देती है. बेतिया के ग्रामीण अब इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं और लोग यह सोचने पर मजबूर हैं कि प्यार की राह में धोखे और छल कितने आम हो गए हैं. इंदु की कहानी यह दिखाती है कि किस तरह प्रेम के नाम पर कुछ लोग जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं और मासूम को अकेला छोड़ देते हैं.

गर्भवती होने के बाद प्रेमी ने छोड़ा
इंदु कुमारी ने थाना में आवेदन देकर बताया कि 19 जून 2025 को धीरज कुमार ने उसे गांव से भगा कर दिल्ली ले गया. कुछ महीनों तक दोनों साथ रहे, लेकिन जब प्रेमी को पता चला कि इंदु गर्भवती हो गई है, तो उसने उसे गांव वापस छोड़ दिया. उसके घरवालों ने धीरज को घर में प्रवेश नहीं दिया. इसके बाद इंदु अपने पिता के घर चली गई, लेकिन प्रेमी ने पूरी तरह से जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और शादी व वादों को तोड़ दिया.

परिवार के साथ मारपीट
इंदु के परिवार ने उसे लेकर धीरज के घर जाकर समाधान की कोशिश की, लेकिन वहां उनके साथ मारपीट की गई. धीरज ने पहचानने से इंकार कर दिया और प्रेम और शादी के सभी वादों को तोड़ दिया. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई और लोगों में यह सवाल उठ रहा है कि प्यार में ऐसे धोखे कितने आम हो गए हैं. प्रेम के नाम पर छल-कपट और धोखा अब आम बात हो गई है, जिससे परिवार और समाज चिंतित हैं.

ये भी पढ़ें: Bagaha News: शक में अंधे पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 15 किमी दूर फेंका शव

थाना ने की कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार
शिकारपुर थाना पुलिस ने इंदु के आवेदन के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए धीरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही बेहद जरूरी है. घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्यार के नाम पर धोखा और छल-कपट आज भी आम हैं. परिवारों को सतर्क रहने और बच्चों एवं युवाओं को सही दिशा दिखाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

