बेतिया के मढ़िया गांव में पुलिस टीम पर हमला, SI और महिला पुलिसकर्मी घायल, 1 गिरफ्तार, 36 पर FIR

Bettiah News: बेतिया के शिकारपुर थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव में जमीनी विवाद की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. ईंट-पत्थर और मारपीट की इस घटना में महिला पुलिसकर्मी समेत चार जवान घायल हो गए है.
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Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया. दो पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर अचानक ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत चार जवान घायल हो गए. घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव की बताई जा रही है. इस हमले में पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव किया गया, जिससे गश्ती दल के जवान घायल हो गए.
घटना के दौरान SI विशंकर प्रसाद समेत महिला पुलिसकर्मी संध्या कुमारी, सिपाही अभिषेक कुमार और एक अन्य जवान घायल हो गए. बताया जा रहा है कि पुलिस गांव में एक जमीनी विवाद की शिकायत की जांच करने पहुंची थी, तभी असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला बोल दिया.
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SDPO जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पार्वती देवी की शिकायत पर पुलिस गांव में पहुंची थी. आरोप था कि जमीनी विवाद के दौरान कुछ लोगों ने पेड़ काट दिया था. जांच के दौरान पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया गया और महिला पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट भी की गई.
हमलावरों ने पुलिस जीप को भी नुकसान पहुंचाया और वाहन के पहिये में कील ठोककर उसे पंचर कर दिया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस ने आरोपी मदन राम को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.