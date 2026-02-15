बेतिया महाशिवरात्रि स्पेशल: आज निकलेगी शिव की शाही बारात, शहर का ट्रैफिक प्लान बदला, देखें रूट चार्ट

Bettiah News:बिहार के बेतिया में, जहां महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है. आज बेतिया के सागर पोखरा शिव मंदिर से भगवान शिव की बारात निकलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है. भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. शहर में संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रूट चार्ट मैप भी जारी किया गया है, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर बेतिया शहरी क्षेत्र में दिनांक 15.02.2026 को दोपहर 2:00 बजे से जुलूस की समाप्ति तक निम्नलिखित मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा

महाशिवरात्रि जुलूस मार्ग: एम.जे.के. कॉलेज (सागर पोखर रोड गेट) से बंगाली कॉलोनी मोड़, सागर पोखर, नेपाली चौक, पावर हाउस चौक, सत्यनारायण पंप मोड़, सोयाबाबू चौक, लाल बाजार चौक, चर्च रोड, राजगुरु चौक, आर्य समाज रोड, उत्तरवाड़ी द्वार देवी चौक, संत टेरेसा स्कूल रोड, तीन लालटेन चौक, जनता सिनेमा चौक होते हुए पुनः नेपाली चौक से सागर पोखर तक. इस पूरे मार्ग पर किसी भी प्रकार के बड़े, मध्यम व छोटे वाहन, टोटो, टेंपू आदि का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

सर्किट हाउस व बंगाली कॉलोनी मोड़ से सागर पोखर की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

इमली चौक से सागर पोखर की ओर किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा.

पावर हाउस चौक के दोनों छोर से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

आलोक भारती चौक से सत्यनारायण पंप मोड़ की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.

हजारीमल धर्मशाला रोड से सोयाबाबू चौक की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

तीन लालटेन चौक से लाल बाजार चौक व चर्च रोड की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

मीना बाजार की ओर से सोयाबाबू चौक आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा.

राजड्योढ़ी की ओर से लाल बाजार तथा लाल बाजार चौक से राजड्योढ़ी चौक की ओर आवागमन बंद रहेगा.

चर्च रोड में जय भारत टेलर की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

राजगुरु चौक से उत्तरवाड़ी द्वार देवी रोड में गाड़ियों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

चारूबाबू चौक से उत्तरवाड़ी पोखर रोड की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.

उत्तर द्वार देवी चौक से आर्य समाज मंदिर रोड में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

छावनी की ओर से उत्तर द्वार देवी चौक की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

लाल बाजार से संत टेरेसा स्कूल की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

क्रिश्चियन क्वार्टर रोड से संत टेरेसा रोड में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.

कमलनाथ रोड से संत टेरेसा स्कूल रोड में वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

केदारनाथ पांडे स्कूल मोड़ से संत टेरेसा रोड की ओर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

जनता सिनेमा रोड में गौशाला रोड व गुलाब बाग मोड़ से पावर हाउस चौक की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.

जनता सिनेमा चौक से नेपाली चौक, सागर पोखर की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

शहर में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जगह-जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है.

रिपोर्ट__धनंजय द्विवेदी