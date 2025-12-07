Advertisement
Bettiah News: बेतिया में अधेड़ की गला रेतकर निर्मम हत्या, शव का चेहरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया

Bettiah Crime News: बेतिया के शनिचरी थाना अंतर्गत सिकटा खुर्द गांव में एक युवक की गला कटी लाश मिलने से सनसनी मच गई. ग्रामीणों ने शव एक खेत में पड़ा हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी. मृतक की पहचान शनिचरी थाना अंतर्गत दोनवार गांव निवासी सिपाही दास के रूप में हुई है.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:22 PM IST

Trending Photos

बेतिया पुलिस
Bettiah Man Brutally Murder: पश्चिम चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर आ रही है. यहां एक अधेड़ की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है. शव के चेहरे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे मृतक की पहचान हो सके. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना शनिचरी थाना अंतर्गत सिकटा खुर्द गांव की है. बताया जा रहा है कि यहां ग्रामीणों ने गांव के खेत में अधेड़ का शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. गांव वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जा में ले लिया.

पुलिस ने डॉग स्क्वायड की टीम बुलाई और मृतक की शिनाख्त की. मृतक की पहचान शनिचरी थाना अंतर्गत दोनवार गांव निवासी सिपाही दास के रूप में हुई है. मौके पर पहुंचे एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी जांच में जुट गए हैं. इस मामले में SDPO ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. डॉग स्क्वायड की टीम और एफएसएल (FSL) की टीम मामले की जांच कर रही है. SDPO ने बताया कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- रिफाइनरी प्लांट में मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत, शव छोड़कर भागे ठेकेदार!

इससे पहले मझौलिया थाना क्षेत्र में एक दवा व्यवसायी का शव मिलने से हड़कंप मच गया था. मृतक की शिनाख्त शत्रुघ्न प्रसाद साह (60 वर्ष) के रूप में हुई थी. लाश सरिसवा पेट्रोल पम्प के निकट बगही पुल के नीचे नदी में मिली थी. मृतक के बेटे विनय कुमार ने कहा था कि उसके पिता की हत्या कर शव को बगही पुल के नीचे औंधे मुंह लेटा दिया गया था और पीठ पर ईंट रखकर दाब दिया गया था. किसी ने गहरी साजिश कर घटना को अंजाम दिया है.

रिपोर्ट- धनंजय

