Bettiah News: बेतिया मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की भारी कमी, 972 पदों में से 653 खाली, जानें पूरी रिपोर्ट

Bettiah News: बिहार केपश्चिम चंपारण का GMCH आज सरकारी अनदेखी का शिकार होकर बदहाल स्थिति में पहुंच गया है. लाखों की आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है. सिर्फ पश्चिम चंपारण ही नहीं, बल्कि पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के लोग भी यहां इलाज के लिए आते हैं. 2019 में एमजेके अस्पताल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया गया था. नाम तो बड़ा हो गया, लेकिन सुविधाएं और व्यवस्थाएं आज भी उसी स्तर पर अटकी हुई हैं. ऊंची-ऊंची इमारतें जरूर खड़ी हैं, मगर उनमें काम करने के लिए पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नहीं हैं. यही वजह है कि इतने बड़े संस्थान की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है.

जीएमसीएच में लगभग 600 छात्र-छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोफेसर और प्राध्यापक नहीं हैं. पूरे मेडिकल कॉलेज का संचालन मात्र 21 प्रोफेसरों के भरोसे हो रहा है. एमबीबीएस के 13 और पीजी के 8 विभागों के लिए 57 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सिर्फ 20 पदों पर ही नियुक्ति हुई है, जबकि 37 पद खाली हैं. वहीं प्रोफेसर और सह-प्राध्यापक के 127 पदों में से 86 पद रिक्त हैं. कर्मचारियों के 197 पदों में से 133 पद खाली पड़े हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं.

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अस्पताल की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है. जीएमसीएच अस्पताल में कुल 972 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 653 पद खाली हैं. केवल 319 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पूरे अस्पताल को संभाल रहे हैं. इतने कम स्टाफ के बावजूद ये सभी 24 घंटे मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं, जिससे उन पर काम का भारी दबाव और मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है. इसके बावजूद अस्पताल ने 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और पूरे बिहार में सामान्य प्रसव के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया. वर्ष 2025 में यहां 11,859 प्रसव हुए, जिनमें 2,287 सिजेरियन थे. एक दिन में 64 सामान्य और 26 सिजेरियन डिलीवरी का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया.

इतनी उपलब्धियों के बावजूद इस अस्पताल में संसाधनों और स्टाफ की भारी कमी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है. 2025 में करीब 6 लाख मरीजों का इलाज करने वाले इस अस्पताल में आज भी कई विभाग खाली पड़े हैं. प्राचार्य डॉ. सुधा भारती और अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने भी स्टाफ की कमी की बात स्वीकार की है, हालांकि उन्होंने सीमित संसाधनों में बेहतर सेवा देने की कोशिश जारी रखने की बात कही है. अब जरूरत है कि बिहार सरकार इस महत्वपूर्ण संस्थान पर ध्यान दे, रिक्त पदों को जल्द भरे और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके.