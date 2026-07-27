/बेतिया मीना बाजार में चला बुलडोजर, फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए 85 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई

बेतिया जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है. बेतिया के मीना बाजार में 85 दुकानदारों की दुकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने पहले ही सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए थे और आज (27 जुलाई, 2026) अतिक्रमण हटाने के लिए JCB मशीनों से दुकानों और घरों को गिराने की कार्रवाई की गई. गौरतलब है कि जिला प्रशासन पथरी घाट से बारवत सेना तक जाने वाली चार-लेन सड़क पर अतिक्रमण-विरोधी अभियान चला रहा है. बेतिया जीएमसीएच जाने के लिए फोर लेन सड़क के चौड़ीकरण नाला निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने आज अभियान चलाया है.