/बेतिया मीना बाजार में चला बुलडोजर, फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए 85 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई

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बेतिया जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है. बेतिया के मीना बाजार में 85 दुकानदारों की दुकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने पहले ही सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए थे और आज (27 जुलाई, 2026) अतिक्रमण हटाने के लिए JCB मशीनों से दुकानों और घरों को गिराने की कार्रवाई की गई. गौरतलब है कि जिला प्रशासन पथरी घाट से बारवत सेना तक जाने वाली चार-लेन सड़क पर अतिक्रमण-विरोधी अभियान चला रहा है. बेतिया जीएमसीएच जाने के लिए फोर लेन सड़क के चौड़ीकरण नाला निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने आज अभियान चलाया है.
हालांकि, इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन को कारोबारियों के विरोध का सामना करना पड़ा. कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी सुनवाई 7 अगस्त को होनी है. फिर भी जिला प्रशासन ने अतिक्रमण का हवाला देते हुए जल्दबाजी में तोड़-फोड़ की कार्रवाई की. कारोबारियों का कहना है कि वे 1961 से लगातार किराया भरते आ रहे हैं. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि फोर लेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण पर प्रशासन बुलडोजर चला रही है. शहर में चौड़ी सड़क हो, नाला हो, जाम से मुक्ति मिले, उसके लिए जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है.
SDM विकास कुमार के नेतृत्व में बेतिया मीना बाजार में एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. हालांकि, इस कार्रवाई से जिला प्रशासन के प्रति व्यापारियों में नाराजगी पैदा हो गई है. SDM विकास कुमार ने बताया कि 85 दुकानों में से 14 दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, जबकि बाकी 71 दुकानों को हटाया जा रहा है.