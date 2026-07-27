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बेतिया मीना बाजार में चला बुलडोजर, फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए 85 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई

बेतिया के मीना बाजार में बुलडोजर से 85 दुकानें ढहा दी गईं. पथरी घाट से बरवत सेना तक फोर-लेन सड़क को चौड़ा करने के लिए यह कार्रवाई की गई. SDM विकास कुमार के नेतृत्व में बेतिया मीना बाजार में एक ऑपरेशन चलाया गया.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 27, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:09 PM IST
बेतिया मीना बाजार में चला बुलडोजर, फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए 85 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई
Image Credit: बेतिया मीना बाजार में चला बुलडोजर (जी मीडिया)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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