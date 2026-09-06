/बेतिया: एमजेके में परीक्षा के दौरान छात्रा ने बनाई रील, वायरल VIDEO ने कॉलेज की व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल

Bettiah News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2025-29 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान एमजेके कॉलेज, बेतिया में मोबाइल फोन के इस्तेमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. बताया जा रहा है कि वायरल रील करीब तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी. इसमें एक छात्रा अपनी उत्तरपुस्तिका के साथ-साथ परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे अन्य परीक्षार्थियों का वीडियो बनाती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद परीक्षा केंद्र की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.