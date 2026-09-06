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बेतिया: एमजेके में परीक्षा के दौरान छात्रा ने बनाई रील, वायरल VIDEO ने कॉलेज की व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल

Bettiah News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2025-29 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान एमजेके कॉलेज, बेतिया में मोबाइल से वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. वायरल रील में एक छात्रा उत्तरपुस्तिका और अन्य परीक्षार्थियों का वीडियो बनाती नजर आ रही है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 06, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 12:29 PM IST
बेतिया: एमजेके में परीक्षा के दौरान छात्रा ने बनाई रील, वायरल VIDEO ने कॉलेज की व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल
Image Credit: MJK में परीक्षा के दौरान छात्रा ने बनाई रील, वायरल VIDEO से व्यवस्था पर उठा सवाल

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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