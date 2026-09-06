/बेतिया: एमजेके में परीक्षा के दौरान छात्रा ने बनाई रील, वायरल VIDEO ने कॉलेज की व्यवस्था पर उठाए बड़े सवाल

राज्य चुनें
Bettiah News: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2025-29 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान एमजेके कॉलेज, बेतिया में मोबाइल फोन के इस्तेमाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. बताया जा रहा है कि वायरल रील करीब तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी. इसमें एक छात्रा अपनी उत्तरपुस्तिका के साथ-साथ परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे अन्य परीक्षार्थियों का वीडियो बनाती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद परीक्षा केंद्र की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित मोबाइल फोन छात्रा तक पहुंचा कैसे. परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय परीक्षार्थियों की जांच की जाती है और मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परीक्षा कक्ष में ले जाने पर रोक रहती है. ऐसे में परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचना जांच और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.
वायरल रील में परीक्षा कक्ष के अंदर कई अन्य परीक्षार्थियों को परीक्षा देते हुए दिखाया गया है. स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 11 अगस्त से शुरू होकर तीन सितंबर को समाप्त हुई है. परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए विश्वविद्यालय और केंद्र प्रशासन की ओर से कई दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद परीक्षा कक्ष के अंदर से उत्तरपुस्तिका और परीक्षार्थियों का वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचना व्यवस्था की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है.
मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वीडियो में नजर आ रही छात्रा की पहचान की जा रही है. पहचान होने के बाद मामले की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर छात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के अंदर कैसे पहुंचा और वीडियो बनाने की स्थिति कैसे बनी.