/बेतिया में ममता शर्मसार: कलयुगी मां ने सब्जी काटने वाले पहसुल से की मासूम बेटी की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक मां में अपनी छह महीने की दुधमुंही बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी. इस घटना ने मां की ममता को शर्मसार कर दिया है. वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है, जहां सीमा देवी ने अपनी मासूम बेटी की सब्जी काटने वाले पहसुल से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया.