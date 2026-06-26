Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bettiah
  • /बेतिया में ममता शर्मसार: कलयुगी मां ने सब्जी काटने वाले पहसुल से की मासूम बेटी की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

बेतिया में ममता शर्मसार: कलयुगी मां ने सब्जी काटने वाले पहसुल से की मासूम बेटी की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

Bettiah News: बेतिया के गोपालपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां ने अपनी छह महीने की दूधमुंही बेटी की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 26, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:30 PM IST
बेतिया में ममता शर्मसार: कलयुगी मां ने सब्जी काटने वाले पहसुल से की मासूम बेटी की हत्या, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोलकाता गोदाम हादसा: मुंगेर पहुंचा 18 वर्षीय घी कुमार का शव, एक अब भी लापता
kolkata Warehouse Roof Collapse6 min ago
2
Punjab Assembly election58 min ago
3
jharkhand live1 hr ago
4
Begusarai News1 hr ago
5
Motihari News1 hr ago