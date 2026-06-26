/बेतिया में ममता शर्मसार: कलयुगी मां ने सब्जी काटने वाले पहसुल से की मासूम बेटी की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

राज्य चुनें
Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक मां में अपनी छह महीने की दुधमुंही बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी. इस घटना ने मां की ममता को शर्मसार कर दिया है. वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की है, जहां सीमा देवी ने अपनी मासूम बेटी की सब्जी काटने वाले पहसुल से गला रेतकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीमा देवी के पति सुनील दास बाहर रहकर नौकरी करते हैं. घर में सीमा देवी अपनी छह महीने की बेटी और सास सरस्वती देवी के साथ रहती थी. बताया जा रहा है कि महिला ने गुरुवार देर शाम बच्ची की हत्या कर शव को छिपा दिया. इसके बाद उसने अपनी सास को पेट दर्द की दवा लाने के बहाने घर से बाहर भेज दिया.
जब सास दवा लेकर वापस लौटी तो सीमा देवी ने आत्महत्या का प्रयास किया था. उसकी हालत देखकर सास को संदेह हुआ. पूछताछ करने पर पूरी घटना का खुलासा हुआ. इसके बाद सरस्वती देवी ने तत्काल गोपालपुर थाना पुलिस को सुचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में लिया.
पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया है. पुलिस फिलहाल सास सरस्वती देवी के बयान के अधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. शुरुआती जांच में घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.