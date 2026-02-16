बेतिया-मोतिहारी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा: बोलेरो से टकराकर आग का गोला बनी बाइक, युवक की हालत गंभीर

Bettiah News: बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बोलेरो और बाइक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर ने इलाके में सनसनी फैला दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरा और कुछ ही सेकंड में बाइक में आग लग गई. देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जलने लगी और पूरी तरह खाक हो गई. हादसा बेतिया-मोतिहारी मुख्य मार्ग पर लाल सरैया चौक के समीप हुआ. सड़क पर अचानक आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता

घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने साहस का परिचय देते हुए घायल युवक को सड़क से किनारे किया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर काफी तेज रफ्तार में हुई, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया.

पुलिस ने घायल को भेजा अस्पताल

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को जब्त कर लिया है. हालांकि हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

युवक की पहचान नहीं, जांच जारी

हादसे में घायल युवक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है. साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. इस हादसे के बाद इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी