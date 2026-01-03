नगर निगम की 5वीं बैठक भी बेनतीजा, दोपहर 2 बजे से शुरू हुई बैठक रात 9 बजे तक चली पर शहरवासियों को कुछ न मिला

Bettiah News: खबर बेतिया से है, जहां नगर निगम की बैठक एक बार फिर रद्द हो गई है. नगर निगम राजनीति का अखाड़ा बन गया. सांसद और मेयर के बीच टशन देखने को मिली. भाजपा सांसद के साथ राजद एमएलसी सौरभ कुमार भी खड़े हो गए, जिससे नगर निगम में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है. बैठक में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल राजद के एमएलसी सौरभ कुमार नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया के साथ 46 पार्षद मौजूद रहे. सात घंटे चला मैराथन बैठक बिना किसी नतीजे के रद्द हो गया.

भाजपा सांसद और राजद एमएलसी साथ

दोपहर दो बजे से यह मैराथन बैठक शुरू हुआ और देर रात्रि नौ बजे तक चला और बेनतीजा रद्द हो गया. सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने मेयर पर आरोप लगाया कि मेयर फिर एक बार बैठक को रद्द कर दी है. यह बेतिया के लिए दुर्भाग्य की बात है, ठंड में वार्ड पार्षदों ने कंबल वितरण की मांग को भी रद्द कर दिया गया है, जो दुखद है. उन्होंने कहा कि मेयर का कहना है कि जब तक सशक्त कमिटी की बात नहीं मानी जाएगी तब तक किसी एजेंडा पर चर्चा नहीं होगी. वही, राजद एमएलसी ने कहा कि हम विकास के मुद्दों पर भाजपा के साथ है. आज की बैठक में विकास पर चर्चा होनी थी, शहर में लाइट, नाला, सड़क, ठंड में गरीबों को कंबल वितरण पर चर्चा होनी थी लेकिन बैठक रद्द हो गया.

क्या बोलीं मेयर गरिमा सिकारिया?

नगर निगम की बैठक रद्द होने पर मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और राजद एमएलसी सौरभ कुमार पर आरोप लगाया है. मेयर ने कहा कि पहले नंबर के एजेंडा पर चर्चा नहीं कर दूसरे नंबर पर चर्चा करना चाहते थे. लगातार पांच बैठक को रद्द किया जा चुका है. मेयर ने आरोप लगाया कि जिस एजेंडा को असंतुष्ट किया गया है उसका कारण बताया जाए. बिना कारण के क्यों किसी एजेंडे को संपुष्ट और असंपुष्ट कर दिया जाएगा? पीठासीन पदाधिकारी को यह जानकारी होनी चाहिए की आखिर क्यों पांच बैठक में सभी एजेंडे को असंपुष्ट किया जा रहा है और बैठके रद्द की जा रही है. भाजपा सांसद और राजद एमएलसी को यह बताना होगा कि आखिर क्यों पहले एजेंडे को असंपुष्ट किया गया. इसलिए बैठक को रद्द कर दिया गया है.

रिपोर्ट: धनांजय द्विवेदी

