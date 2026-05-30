बेतिया नगर निगम में बड़ा उलटफेर: सशक्त स्थाई समिति चुनाव में महापौर गरिमा देवी सिकरिया गुट की करारी हार, विपक्ष ने सातों सीटों पर जमाया कब्जा

Bettiah News: बेतिया नगर निगम की राजनीति में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और विधायक रेणु देवी का जलवा दिखा है. नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली सशक्त स्थाई समिति के चुनाव में महापौर गरिमा देवी सिकरिया समर्थक गुट की करारी शिकस्त हुई है. महापौर गुट के सातों प्रत्याशी चुनाव हार गए, जिसके बाद से सांसद और विधायक जिंदाबाद के नारे लगने लगे. बताया जा रहा है महापौर के खिलाफ विपक्षी खेमे को सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और विधायक रेणु देवी का आशीर्वाद प्राप्त था.

नगर निगम की सत्ता का समीकरण बदला

सात सदस्यीय समिति की सभी सीटों पर विपक्षी खेमे के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर नगर निगम की सत्ता के समीकरण बदल दिया. शनिवार (30 मई, 2026) को जिला परिषद सभागार में संपन्न हुए चुनाव में 46 वार्ड पार्षदों ने मतदान में भाग लिया. मतगणना में विपक्षी गुट के सहमत अली (वार्ड-3), कुणाल सर्राफ (वार्ड-8), सविता देवी (वार्ड-18), राजकुमार (वार्ड-23), रूही सिंह (वार्ड-25), ऋतुल प्रिया (वार्ड-33) तथा इंद्रजीत यादव (वार्ड-27) ने जीत हासिल कर सशक्त स्थाई समिति की सातों सीटों पर कब्जा जमा लिया. वहीं, महापौर समर्थित उम्मीदवारों में जावेद आलम (वार्ड-1), गुड़िया देवी (वार्ड-5), मनोज कुमार (वार्ड-7), अफरीना खातून (वार्ड-15), रोहित कुमार सिकारिया (वार्ड-17), दीपक कुमार (वार्ड-20) तथा शैलेश कुमार (वार्ड-37) को हार का सामना करना पड़ा.

चुनाव परिणाम घोषित होते ही विपक्षी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़ जीत का जश्न मनाया. विपक्षी नेताओं ने इसे पार्षदों की एकजुटता और लोकतांत्रिक निर्णय की जीत बताया है. सशक्त स्थाई समिति नगर निगम की सबसे प्रभावशाली समिति मानी जाती है. निगम के वित्तीय, प्रशासनिक और विकास संबंधी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसी समिति की अनुशंसा और निर्णय से आगे बढ़ते हैं. ऐसे में समिति की सभी सात सीटों पर विपक्ष के कब्जे को नगर निगम की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

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जानकारों का कहना है कि इस चुनाव परिणाम का असर आने वाले दिनों में नगर निगम की बैठकों, विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं और विभिन्न प्रस्तावों के निर्णयों पर भी दिखाई देगा. फिलहाल नगर निगम के गलियारों में विपक्ष की इस ऐतिहासिक जीत और महापौर गुट की अप्रत्याशित हार की चर्चा जोरों पर है. इधर चुनाव को लेकर जिला परिषद कैंपस कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील रहा. कार्यालय के बाहर विभिन्न पार्षद पति समेत दोनों गुट के समर्थक जमे रहे.

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सशक्त स्थाई समिति के चुनाव में सहमत अली ने गुड़िया देवी को, ऋतुल प्रिया ने जुबेर अहमद को, रूही सिंह ने रोहित सिकरिया को, कुणाल राज ने आफरीना खातून को, राजकुमार ने शैलेश कुशवाहा को, सविता देवी ने दीपक राम को और इंद्रजीत यादव ने मनोज कुमार को परास्त किया.

परिषद कार्यालय नगर निगम के सशक्त स्थाई समिति के चुनाव में के लिए जिला परिषद कार्यालय कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील रहा. बड़ी संख्या में पुलिस जवानों और पदाधिकारी की तैनाती की गई थी. कैंपस के बाहर दोनों अच्छा के समर्थक सुबह से ही डटे रहे. सांसद और विधायक जिंदाबाद के लगे नारे चुनाव परिणाम आते ही महापौर कि विपक्षी खेमे के लोग नारेबाजी करने लगे.

इस दौरान सांसद डा. संजय जयसवाल और विधायक रेणु देवी जिंदाबाद के भी नारे लगे. सांसद ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी. उन्होंने इशारों-इशारों में महापौर पर कटाक्ष करते हुए अहंकार पर सत्य का जीत बताया है. महापौर के विपक्षी खेमे के सारे प्रत्याशियों के जीत के बाद नगर के विकास पर असर पड़ना तय माना जा रहा है. काम में महापौर को अब काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. निगम से जुड़े लोगों का मानना है कि अब सशक्त स्थाई समिति और महापौर के बीच कई मुद्दों पर मतभेद होने की संभावना है.