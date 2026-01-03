'भ्रष्टाचार दबाने के लिए एक हुए दिग्गज', बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया का बड़ा खुलासा

Bettiah Municipal Corporation: बेतिया नगर निगम बोर्ड की करीब सात घंटे तक चली बैठक के बेनतीजा रहने के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने पर महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने पलटवार किया. महापौर ने कहा कि नगर निगम बेतिया में उजागर पूर्व में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कई लोग एकमत हो गए हैं. उन्होंने बताया कि कई बैठको में पारित किन किन विषयों पर असंपुष्टि और उसका कारण बताने की उनकी अपील को, नगर निगम का विकास करने के जिम्मेदार लोग ही लगातार इनकार कर रहे हैं.

शुक्रवार को सम्पन्न बैठक के हवाले से महापौर सिकारिया ने बताया कि ऐसे लोगों की संख्या एक दो नहीं दर्जन से अधिक उजागर हुई है. उन्होंने कहा कि किसी भी सदन में अपने ही तरफ से पारित किन किन विषयों पर संपूष्टि नहीं करने और उसका कारण और नियमसंगत तर्क बताना अनिवार्य होता है. सदन की अध्यक्ष महापौर के अपील की अनदेखी करने वालों के समर्थन में हमारे अभिभावक और सांसद महोदय के साथ राजद नेता सह विधान पार्षद महोदय का एक राय हो जाना भी नगर निगम क्षेत्र के जनता जनार्दन के लिए विचारणीय हो गया है.

महापौर गरिमा सिकारिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के विकास को वर्षों से बाधित करने वाले और पूर्व में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को दबाने के षड्यंत्र पर अब नगर निगम क्षेत्र जनता फैसला करेगी. महापौर ने कहा कि विधायी व्यवस्था के तहत गठित नगर निगम के सदन के सभी प्रस्ताव विधि सम्मत तर्क, चर्चा और घंटों बहस के आधार पर पारित हुए हैं. नगर निगम बोर्ड और सशक्त समिति के दर्जनों प्रस्तावों की असंपुष्टि केवल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए की जा रही है. अपने ही पुराने प्रस्ताव, फैसले और निर्णय की अनदेखी करने वाले के साथ माननीयगण का खड़ा होने को महापौर सिकारिया ने बेहद क्षोभ चिंता का विषय बताया.

बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर निगम के हितों के खिलाफ कुत्सित प्रयासों को लेकर मैं नगर निगम की जनता के बीच जाकर उजागर करूंगी. क्योंकि, नगर निगम के देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से अपने विकास की जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई है. महापौर ने बताया कि शुक्रवार को 9 बजे रात के बाद तक सम्पन्न बैठक के बाद अनेक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अधूरी और असत्य जानकारी देकर पहले मुझे गलत बताने वालों की तरफ से अब मुझे तानाशाह ठहराने की कोशिश की गई है. जबकि, नगर निगम के सदन में पूर्व से पारित विषयों की संपूष्टि नहीं करने देने पर माननीयों की ओर से बनाए गए घंटों दबाव के बावजूद मुझ महिला जन प्रतिनिधि का कानूनी व्यवस्था के पक्ष में अडिग बना रहना बेतिया नगर निगम क्षेत्र के जनता जनार्दन की जीत है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

