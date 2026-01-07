Advertisement
Bettiah News: जालसाजी कर हड़पे टेंडर! बेतिया नगर निगम की मेयर गरिमा सिकारिया ने खोली पोल, दागी ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट

Bettiah News: बेतिया नगर निगम में फर्जी एफडी के जरिए टेंडर लेने का बड़ा खुलासा हुआ है. मेयर गरिमा देवी सिकारिया के खुलासे के 24 घंटे के भीतर 6 टेंडर रद्द किए गए और 3 संवेदकों पर जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई. दोषियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 11:35 AM IST

Bettiah News: बेतिया नगर निगम में ठेकेदारी व्यवस्था से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिसने पूरे नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है. नगर निगम की मेयर गरिमा देवी सिकारिया ने 5 जनवरी को संवेदकों द्वारा फर्जी एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) जमा कर टेंडर हासिल करने का खुलासा किया था, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. महज 24 घंटे के भीतर, 6 जनवरी को नगर निगम प्रशासन ने छह टेंडर रद्द कर दिए हैं और तीन संवेदकों के खिलाफ जालसाजी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इस मामले ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और ठेकेदारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम के आयुक्त लक्ष्मण तिवारी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. नगर आयुक्त ने दोषी संवेदकों को ब्लैकलिस्टेड कराने के लिए पथ निर्माण विभाग को आधिकारिक पत्र भेजा है. जिन ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं, उनमें अभिषेक कुमार पांडे, प्रियंका महतो और विशाल रंजन शामिल हैं. इन संवेदकों पर आरोप है कि इन्होंने जाली एफडी के आधार पर टेंडर हासिल किए. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नगर निगम में ठेकेदारी करने वाले अन्य संवेदकों के बीच भी खलबली मच गई है.

ये भी पढ़ें: बेतिया नगर निगम में करोड़ों का 'FD scam', ठेकेदारों की जालसाजी का हुआ भंडाफोड़

सूत्रों के अनुसार नगर निगम में जाली एफडी के जरिए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया है. कुछ बैंकों द्वारा नगर निगम को दी गई जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि कई संवेदकों द्वारा जमा की गई एफडी पूरी तरह फर्जी हैं. बताया जा रहा है कि यदि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच करता है, तो कई बड़े और प्रभावशाली संवेदक जालसाजी के आरोप में जेल तक पहुंच सकते हैं. इसी के चलते नगर निगम प्रशासन ने अब सभी संवेदकों द्वारा जमा की गई एफडी की व्यापक जांच शुरू कर दी है.

मेयर के खुलासे के बाद अब तक एक के बाद एक छह टेंडर रद्द किए जा चुके हैं और तीन संवेदकों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है, जबकि अन्य मामलों की जांच जारी है. इससे नगर निगम में ठेकेदारी से जुड़े लोगों के हाथ-पांव फूल गए हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नगर निगम प्रशासन सिर्फ तीन संवेदकों पर कार्रवाई कर औपचारिकता निभाएगा या फिर सभी फर्जीवाड़ा करने वाले संवेदकों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करेगा. फिलहाल, कड़ाके की ठंड के बीच नगर निगम की इस कार्रवाई ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों का तापमान जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि बड़े-बड़े नेताओं के चहेते संवेदकों के नाम भी इस फर्जीवाड़े में सामने आने लगे हैं.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

