बेतिया की हुंकार: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं में भारी उत्साह, कहा 'अब पंचायत नहीं, पार्लियामेंट की बारी'

Bettiah News: बेतिया में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला. 33% महिला आरक्षण के इस फैसले को राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया.
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Bettiah News: बेतिया से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां भारत सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है. इस ऐतिहासिक फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग उठती रही है, जिसे अब इस कानून के जरिए नई दिशा मिली है. बेतिया की महिलाओं का मानना है कि यह पहल उन्हें समाज और राजनीति दोनों में नई पहचान दिलाने का काम करेगी.
भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा माधोगढ़िया, उपाध्यक्ष पायल गुप्ता और बेतिया व्यवहार न्यायालय की पीपी शिला मिश्रा ने इस निर्णय पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को मजबूत करने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया है. इससे महिलाओं को अपनी क्षमता दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा.
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उन्होंने बताया कि विधानसभा और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से अब महिलाएं बड़ी संख्या में चुनाव लड़ सकेंगी और जीतकर सदनों तक पहुंचेंगी. इससे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे अपने विचारों को मजबूती से रख पाएंगी. यह बदलाव देश की राजनीति में संतुलन और समावेशिता को भी बढ़ावा देगा.
महिलाओं का कहना है कि अब वे केवल पंचायत स्तर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगी. इस अधिनियम से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी. बेतिया की महिलाओं ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे एक नए युग की शुरुआत बताया है.