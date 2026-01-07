Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: झोला छाप डॉक्टर का खौफनाक सच, गलत ऑपरेशन से प्रसूता की मौत, अस्पताल बंद कर भागे डॉक्टर

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई. आक्रोशित परिजनों ने निजी अस्पताल के सामने शव रख हंगामा किया. पुलिस ने अस्पताल सील कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:14 AM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां झोला छाप डॉक्टर की गंभीर लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली. नरकटियागंज स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला का ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई गई, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद समय पर सही इलाज नहीं मिल सका. महिला की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर जमकर हंगामा किया. हंगामे की सूचना मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी डर के मारे अन्य मरीजों को अंदर बंद कर फरार हो गए, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई.

ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत
मृत महिला की पहचान प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक दो तारीख को झोला छाप डॉक्टर सद्दाम ने प्रियंका का ऑपरेशन कर डिलीवरी कराई थी. ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने समुचित इलाज की बजाय उसे गोरखपुर रेफर कर दिया. रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजन शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया.

पुलिस ने ताला तोड़कर मरीजों को निकाला
हंगामे की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अस्पताल का मुख्य गेट बंद मिला, जिसके बाद पुलिस ने ताला तोड़कर अंदर फंसे मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला. जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है. मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेजा गया है. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

जिले में झोला छाप डॉक्टरों का गोरखधंधा, आरोपी फरार
बताया जा रहा है कि जिले में बिना लाइसेंस चल रहे निजी अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है. आए दिन लापरवाही से मरीजों की मौत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई के कारण यह गोरखधंधा लगातार फल-फूल रहा है. पुलिस आरोपी डॉक्टर सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

