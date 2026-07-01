/बेतिया में एक्शन मोड में नए SP: चार थानों का औचक निरीक्षण, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

वहीं, दूसरी ओर जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. बेतिया बस स्टैंड के समीप जिला परिषद की दर्जनों अवैध रूप से कब्जाई गई दुकानों को खाली कराकर जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाया गया है तथा आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.