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बेतिया में एक्शन मोड में नए SP: चार थानों का औचक निरीक्षण, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

Bettiah News: बेतिया में नए SP कुमार गौतम ने चार थानों का औचक निरीक्षण कर लंबित मामलों के जल्द निष्पादन और फरियादियों से बेहतर व्यवहार के निर्देश दिए. वहीं दुसरी ओर बस स्टैंड के पास अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 01, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:42 AM IST
बेतिया में एक्शन मोड में नए SP: चार थानों का औचक निरीक्षण, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर
Image Credit: बेतिया में एक्शन मोड में नए SPSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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