/बेतिया में एक्शन मोड में नए SP: चार थानों का औचक निरीक्षण, अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

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Bettiah News: बिहार के बेतिया जिला में नए SP कुमार गौतम ने पदभार संभालते ही सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. देर शाम SP ने एक के बाद एक कुल चार थानों में औचक निरीक्षण कर पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. SP ने नगर थाना, कालीबाग थाना, महिला थाना और साइबर थाना पहुंचकर वहां की व्यवस्थओं, अभिलेखों औऱ लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की. उनके अचानक निरीक्षण से सभी थानों में हड़कंप मच गई है.
इस निरीक्षण के दैरान SP कुमार गौतम ने अधिकारियों को लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले प्रत्येक लोगों की शिकायत गंभीरता से सुनी जाए और उसका तत्काल निष्पक्ष ढंग से समाधान किया जाए. साथ ही आम नागरिकों के साथ विनम्र व्यवहार करने का भी दिशा निर्देश दिया.
नए SP कुमार गौतम ने स्पष्ट संदेश दिया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो औऱ पुलिस की जवाबदेही हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए. नए SP के एक्शन मोड में आने से पुलिस महकमे में अनुशासन और कार्यप्रणाली को लेकर सख्ती का माहौल देखा जा रहा है.
वहीं, दूसरी ओर जिला प्रशासन और नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. बेतिया बस स्टैंड के समीप जिला परिषद की दर्जनों अवैध रूप से कब्जाई गई दुकानों को खाली कराकर जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासन का कहना है कि यह अभियान शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाया गया है तथा आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.