बेतिया: प्रसव के दौरान नवजात की मौत, डॉक्टर फरार, अवैध क्लिनिक सील

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Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज स्थित वर्मा चौक के एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई. घटना के बाद क्लिनिक में हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान क्लिनिक संचालक झोलाछाप डॉक्टर फरार मिला, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, खुशबू देवी प्रसव के लिए नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती थीं, जहां उनका इलाज चल रहा था. इसी दौरान अस्पताल परिसर में सक्रिय निजी क्लिनिक के दलालों ने परिजनों को बहला-फुसलाकर उन्हें एक निजी क्लिनिक ले जाने के लिए राजी कर लिया. परिजनों का आरोप है कि प्रसव कराने के नाम पर डॉक्टर ने ₹6,000 लिए, लेकिन प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई.
नवजात की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया. जांच के बाद अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील कर दिया गया. वहीं, क्लिनिक संचालक झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.
घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के कारण आए दिन मरीजों की जान जा रही है. साथ ही सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलालों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. यह भी जांच का विषय है कि जब महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था और उसे रेफर भी नहीं किया गया था, तब आखिर परिजन निजी क्लिनिक तक कैसे पहुंचे. स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है.