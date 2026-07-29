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बेतिया: प्रसव के दौरान नवजात की मौत, डॉक्टर फरार, अवैध क्लिनिक सील

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज में एक अवैध निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई. घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील कर जांच शुरू कर दी है.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 29, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:56 AM IST
बेतिया: प्रसव के दौरान नवजात की मौत, डॉक्टर फरार, अवैध क्लिनिक सील
Image Credit: बेतिया: प्रसव के दौरान नवजात की मौत, डॉक्टर फरार, अवैध क्लिनिक सील (zee media)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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