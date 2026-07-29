बेतिया: प्रसव के दौरान नवजात की मौत, डॉक्टर फरार, अवैध क्लिनिक सील

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के कारण आए दिन मरीजों की जान जा रही है. साथ ही सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलालों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. यह भी जांच का विषय है कि जब महिला का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था और उसे रेफर भी नहीं किया गया था, तब आखिर परिजन निजी क्लिनिक तक कैसे पहुंचे. स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है.