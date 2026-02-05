Bettiah News: गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की जद में आया 110 साल पुराना कब्रिस्तान, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से की भावुक अपील

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले से एक संवेदनशील और भावनात्मक मामला सामने आया है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग अपने सदियों पुराने कब्रिस्तान को बचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं. मामला नौतन प्रखंड के खाप टोला गांव का है, जहां गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण की जद में गांव का ऐतिहासिक कब्रिस्तान आ गया है. बताया जा रहा है कि वर्ष 1915 से यह कब्रिस्तान गांव में मौजूद है और इसमें सैकड़ों मुस्लिम पूर्वजों को दफन किया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत जमीन की नापी पूरी हो चुकी है, जिसमें यह कब्रिस्तान भी शामिल हो गया है. इससे स्थानीय मुस्लिम समाज में गहरी चिंता और बेचैनी का माहौल है.

मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यह कब्रिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी आस्था, इतिहास और भावनाओं से जुड़ा हुआ स्थल है. कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें मौजूद हैं, जिनमें उनके पूर्वज दफन हैं. ऐसे में इसका विस्थापन न केवल धार्मिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जो संभव नहीं दिखाई देती. लोगों का कहना है कि कब्रों को हटाना उनके लिए अस्वीकार्य है.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि एक्सप्रेसवे का मार्ग कब्रिस्तान के बगल से निकाला जाए. मुस्लिम समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा है कि भले ही सड़क निर्माण में उनके घर टूट जाएं, लेकिन उनका कब्रिस्तान सुरक्षित रहना चाहिए. उनका मानना है कि घर दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन पूर्वजों की कब्रों को हटाना उनके लिए असंभव है.

मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति भरोसा जताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों के हित में काम किया है. मुख्यमंत्री के प्रयास से ही कई कब्रिस्तानों की चारदीवारी कराई गई है. लोगों ने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के लिए दुआ भी की और उम्मीद जताई कि नीतीश कुमार इस मामले में भी हस्तक्षेप कर कब्रिस्तान को बचाने की पहल करेंगे. उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनका यह ऐतिहासिक कब्रिस्तान सुरक्षित रहेगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी