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Bettiah News: आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा और... फिर जो हुआ उड़ा देगा होश!

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज के केहुनिया गांव में प्रेमी-प्रेमिका को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. बाद में ग्रामीणों ने दोनों की मंदिर में शादी करा दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:46 AM IST
Bettiah News: आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा और... फिर जो हुआ उड़ा देगा होश!
Image Credit: Bettiah News: आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा और... फिर जो हुआ उड़ा देगा होश!

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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