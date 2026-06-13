/Bettiah News: आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा और... फिर जो हुआ उड़ा देगा होश!

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात सीधा शादी तक पहुंच गया. यह ताजा मामला शिकारपुर क्षेत्र के केहुनिया गांव की बताई जा रही है, जहां एक प्रेमी-प्रेमिका को मिलते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बात शादी तक पहुंच गया. इस घटना से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी गांव की रहने वाली बेबी कुमारी और बगल के गांव के रहने वाले आदित्य कुमार के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों के बीच लागातार बातचीत और मुलाकातें होती थीं, लेकिन परिवार और ग्रामीणों को इस रिश्ते की पूरी जानकारी नहीं थी.