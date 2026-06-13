/Bettiah News: आधी रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा था प्रेमी, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा और... फिर जो हुआ उड़ा देगा होश!

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Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले के नरकटियागंज क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात सीधा शादी तक पहुंच गया. यह ताजा मामला शिकारपुर क्षेत्र के केहुनिया गांव की बताई जा रही है, जहां एक प्रेमी-प्रेमिका को मिलते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया और बात शादी तक पहुंच गया. इस घटना से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी गांव की रहने वाली बेबी कुमारी और बगल के गांव के रहने वाले आदित्य कुमार के बीच पिछले एक साल से प्रेम संबंध चल रहा था. दोनों के बीच लागातार बातचीत और मुलाकातें होती थीं, लेकिन परिवार और ग्रामीणों को इस रिश्ते की पूरी जानकारी नहीं थी.
ऐसा बताया जा रहा है कि कल देर रात आदित्य कुमार अपनी प्रेमिका बेबी कुमारी से मिलने उसके गांव पहुंचा था. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और गांव वालो ने दोनों को एक साथ देख लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और गांव में हंगामा जैसा माहौल बन गया.
स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने अनोखा फैसला लेते हुए दोनों को गांव के मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी. मंदिर में ही दोनों की शादी की रस्में को पूरी कराई गई. इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में गांव वाले मैजूद थे. इस घटना ने गांव में तरह-तरह की चर्चाओं के जन्म दे दिया है.
इस घटना की सुचना मिलते ही शिकारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों प्रेमी युगल को अपने साथ थाने ले गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दोनों बालिग हैं, इसलिए आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी