Bettiah News: चनपटिया में खुलेगी हाईटेक चीनी मिल; एथेनॉल और सोलर प्लांट से बदलेगी बिहार के किसानों की किस्मत

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक अचछी खबर सामने आ रही है, जहां दशकों से बंद चीनी मिल खुलने की राह अब आसान होता दिख रहा है. चनपटिया में बंद चीनी मिल की जगह पर अब नई चीनी मिल खुलेगी. एक ऐसा चीनी मिल जिसमें बायो गैस प्लांट, एथनॉल प्लांट और इलेक्ट्रिसिटि के लिए सौर उर्जा का भी पलांट होगा. दिल्ली से आई निरीक्षण टिम ने चनपटिया चीनी मिल खोलने की बात कही है. गन्ना उद्योग बिहार सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ नई दिल्ली के वरीय पदाधिकारियों ने बंद चीनी मिल का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान NFCF के चीफ एडवाइजर डॉ.आर. बी.डॉले निरीक्षण के दौरान रिपोर्ट तैयार की है.

नई चीनी मिल खोलने की बात

निरीक्षण करने के बाद टिम ने बताया कि किसी भी बड़े चीनी उद्योग के लिए कम से कम 100 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है. देखा जाए तो चनपटिया चीनी मिल के पास 60 से 80 एकड़ जमीन उपलब्ध है जिससे यह चीनी मिल फिर से खोला जा सकता है और उसे अच्छे ढंग से चलाया भी जा सकता है. चनपटिया चीनी मिल जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा है जिसे रिपेयर कर के चला पाना बहुत ही मुशकिल है. अधिकारियों ने इसलिए इस जगह पर नई चीनी मिल खोलने की बात कहीं है. भविष्य को देखते हुए 40 साल आगे के लिए यह प्लांट खोला जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन होगा लाखों किसान नए प्लांट पर निर्भर रहेंगे जिससे क्षेत्र के विकास में काफी गति मिलेगी.

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नीतीश कुमार ने बिहार में 25 चीनी मिल खोलने का रोड मैप तैयार किए है

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि चनपटिया चीनी मिल की रिपोर्ट बिहार सरकार और दिल्ली सरकार को जल्द सौंप दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 25 चीनी मिल खोलने का रोड मैप तैयार किए है. 25 चीनी मिले जिसमें कुछ बंद है और कुछ नए मिलाकर 25 चीनी मिल बिहार में खोलना है. दिल्ली की टीम ने बताया की चनपटिया की बंद पड़ी चीनी मिल के जगह सरकार नई चीनी मिल खोलेगी जिसमें अन्य और प्लांट होंगे और वह आधुनिक होगा.

1998 से बंद पड़ा यह चीनी मिल का अब खुलने की आस बढ़ गई है

बता दे समृद्धि यात्रा के दौरान 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस खस्ताहाल चीनी मिल खोलने का बेतिया के रमना मैदान में ऐलान किए थे. तभी से यह उम्मीद जग गई थी कि चनपटिया के आंगन में चीनी मिल किसानों के लिए खुशियां लेकर आएगा. साल 1998 से बंद पड़ा यह चीनी मिल का अब खुलने की आस बढ़ गई है. खुशी इस बात की है बंद चीनी मिल की जगह पर नई चीनी मिल खुलेगा जिसमें एक साथ एथेनॉल बायो सीएनजी सौर ऊर्जा के भी प्लांट होंगे. जिससे किसानों तरक्की रोजगार के अवसर अभी से दिखने लगे है. क्षेत्र का चहुओर विकास होगा इसके भी आसार दिखने लगे है. लेकिन ये कब तक होगा ये देखने वाली बात ह