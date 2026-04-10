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Bettiah News: मासूम से दरिंदगी मामले में कोर्ट का फैसला, DNA रिपोर्ट ने दिलाई सजा, दोषी सूरज को 20 साल की जेल

Bettiah News: बेतिया व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने 19 जनवरी 2024 को मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में तत्काल न्याय करते हुए सूरज कुमार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने धारा 376 और पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी को 20 साल की जेल और 85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:42 AM IST

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Bettiah News: मासूम से दरिंदगी मामले में कोर्ट का फैसला, DNA रिपोर्ट ने दिलाई सजा, दोषी सूरज को 20 साल की जेल
Bettiah News: मासूम से दरिंदगी मामले में कोर्ट का फैसला, DNA रिपोर्ट ने दिलाई सजा, दोषी सूरज को 20 साल की जेल

Bettiah News: बेतिया व्यवहार न्यायालय के पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सूरज कुमार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 363, 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही साथ दोषी पर 85 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त सजा भी हो सकती है.

यह मामला 19 जनवरी 2024 का है, जब गोवर्धन थाना क्षेत्र के एक गांव में खेल रही मासूम बच्ची को सूरज कुमार अपहरण कर जंगल में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की. बच्ची के शोर मचाने पर ग्रामीणों को अपनी ओर आता देख आरोपी अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था. इस बाइक की बरामदगी और परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें: गैस सिलेंडर देने में की आनाकानी तो सीधे जेल; बेतिया DM ने एजेंसी मालिकों को चेताया

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लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि पीड़िता के कपड़ों पर मिले दागों का अभियुक्त के नमूने के साथ डीएनए (DNA) मिलान कराया गया था, जिसने कोर्ट में अपराध की पुष्टि की. इसके अलावा, बेतिया जिलाधिकारी और बगहा एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 'स्पीडी ट्रायल' के तहत चलाने के लिए जिला जज से अनुरोध किया था, जिसके बाद बहुत कम समय में न्याय मिल गया.

दोषी को सजा देने के साथ ही माननीय न्यायाधीश ने पीड़िता के भविष्य को ध्यान रखा. कोर्ट ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया है. प्रशासन की सक्रियता और न्यायालय के इस फैसले की सराहना की जा रही है, क्योंकि यह समाज में संदेश देता है कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने वाले अब कानून से बच नहीं पाएंगे.

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