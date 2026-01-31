Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3092364
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: पुलिस की लापरवाही ने ली जान! धमकी के बावजूद नहीं मिली सुरक्षा, अंडा व्यवसाई की गोली मारकर हत्या

Bettiah News: बेतिया में अंडा व्यवसाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और पास से देशी कट्टा भी बरामद किया है. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:17 AM IST

Trending Photos

Bettiah News: पुलिस की लापरवाही ने ली जान! धमकी के बावजूद नहीं मिली सुरक्षा, अंडा व्यवसाई की गोली मारकर हत्या
Bettiah News: पुलिस की लापरवाही ने ली जान! धमकी के बावजूद नहीं मिली सुरक्षा, अंडा व्यवसाई की गोली मारकर हत्या

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज में अंडा बेचने वाले की गोली मार हत्या कर दी गई है. नंदपुर रेलवे ढाला के समीप युवक का शव बरामद हुआ है. युवक के सर में गोली मारी गई है. मृत अंडा व्यवसाई का नाम विजय कुमार जो नरकटियागंज के वार्ड नंबर सात का रहने वाला था. मृतक की पत्नी माया देवी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि अपराधी रोज धमकी देते थे पुलिस को सूचना देती थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज अपराधियों ने गोली मार हत्या कर दी है. 

व्यवसाई पर पहले भी हुआ था हमला
इससे पहले भी युवक पर 29 नवंबर को चाकू मारा गया था, जिसमें पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. लेकिन उसमें से एक आरोपी लगातार व्यवसाई को धमकी दे रहा था. व्यवसाई ने शिकारपुर थाना को धमकी की सूचना दी थी. व्यवसाई  ने पुलिस से एक आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन पुलिस ने धमकी को नजर अंदाज कर दिया और आज नंदपुर ढाला के समीप व्यवसाई विजय का शव मिला है.

यह भी पढ़ें: Patna NEET Student Death Case: सीएम नीतीश ने की CBI जांच की सिफारिश

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की लापरवाही से व्यवसाई की गई जान
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया है. शव के पास से पुलिस ने देशी कट्टा भी बरामद किया है. एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. पूर्व के विवाद में तीन आरोपियों को जेल भेजा गया था, चौथे की तलाश जारी थी. एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से व्यवसाई को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है. शिकारपुर थाना को सूचना दिया गया था कि अपराधी लगातार धमकी दे रहे हैं. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. वही, अब घटना को लेकर परिजन और स्थानीय लोगों ने नरकटियागंज पोखरिया सड़क जाम कर दिया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
Bettiah News: पुलिस की लापरवाही ने ली जान! अंडा व्यवसाई की गोली मारकर हत्या
Patna NEET Student Death Case
Patna NEET Student Death Case: सीएम नीतीश ने की CBI जांच की सिफारिश
Bihar News
नागरिक उड्डयन में बिहार की तेज उड़ान! फ्लाइंग स्कूल को देश में दूसरा स्थान
Bihar News Live
Bihar Breaking News Live: शहर-शहर, बेटियों पर कहर! क्या अपराधियों के सामने बिहार पुलिस हो गई है बेअसर?
Kaimur News
नोएडा जैसी घटना अब बिहार के कैमूर में; गहरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत
Nawada News
नवादा में डोमिनोज पिज्जा सेंटर में टला बड़ा हादसा,गैस सिलेंडर लीक होने से मचा हड़कंप
Patna NEET Student Death Case
90 के दशक की फिल्में याद आ रही, जिनमें गलत काम छुपाने के लिए पुलिस कुछ भी कर गुजरती
Rajan Ji Maharaj
राजन जी महाराज की सुरीली आवाज में गूंजा 'मंगलाचरण', श्रद्धालुओं का आया पसंद
Jamui News
जमुई में विसर्जन जुलूस में लाठी-डंडों से जंग, प्रतिमा छोड़ भागे लोग, हालात बेकाबू
Nawada Police
नवादा में हाईटेक सेक्स रैकेट का खुलासा, चंगुल से छुड़ाई गईं दो नाबालिग