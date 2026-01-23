Bettiah News: GMCH मारपीट कांड पर डीएम तरनजोत सिंह सख्त, क्या नपेंगे दोषी डॉक्टर? जानें पूरा मामला

Bettiah News: बेतिया से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. जी मीडिया में प्रसारित खबर पर संज्ञान लेते हुए बेतिया के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में हुई मारपीट की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. मामला एक महिला मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों के साथ इंटर्न छात्रों और जूनियर डॉक्टरों द्वारा कथित पिटाई से जुड़ा है. डीएम ने साफ कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और डॉक्टरों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

इस पूरे मामले पर बेतिया के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. संजय जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जीएमसीएच में मारपीट की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. सांसद ने स्पष्ट किया कि यदि इस मामले में लिखित शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की घटनाएं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं.

वहीं, जीएमसीएच में इंटर्न छात्रों और जूनियर डॉक्टरों की कथित गुंडागर्दी को लेकर राजद एमएलसी सौरभ कुमार ने भी मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे वह पहले भी कई बार सदन में उठा चुके हैं. अब जबकि जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे हैं, तो उन्हें इस पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना होगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी होगी.

गौरतलब है कि बुधवार देर रात जीएमसीएच में एक महिला मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों के साथ जूनियर डॉक्टरों द्वारा कथित रूप से मारपीट की गई. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जिले के लोगों में भय का माहौल है. आरोप है कि आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन कब तक जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई पर प्रभावी रोक लगा पाता है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी