Bettiah News: भारत-नेपाल सीमा पर व्यापारिक संकट, नेपाल सरकार के नए कस्टम नियम से भारतीय दुकानदार परेशान

Bettiah News: भारत-नेपाल सीमा पर नेपाल सरकार के नए टैक्स नियम का बड़ा असर देखने को मिल रहा है. सिकटा और भिखनाठोरी जैसे सीमावर्ती बाजारों में नेपाली ग्राहकों की कमी से सन्नाटा छा गया है. 100 रुपये से अधिक सामान पर टैक्स लगने से व्यापार ठप हो गया है और दुकानदारों की कमाई बुरी तरह प्रभावित हुई है.
Trending Photos
Bettiah News: बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सिकटा और भिखनाठोरी के बाजारों में अचानक सन्नाटा छा गया है. कभी चहल-पहल से भरे रहने वाले ये बाजार अब वीरान नजर आ रहे हैं. इसका मुख्य कारण नेपाल सरकार का नया सख्त नियम है, जिसके तहत नेपाली नागरिकों को 100 रुपये से अधिक का सामान भारत से खरीदकर ले जाने पर टैक्स देना होगा. इस फैसले ने सीमावर्ती इलाकों की आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर डाला है और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने 'रोटी-बेटी' के रिश्ते पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
नेपाल सरकार के इस आदेश के बाद नेपाली ग्राहक भारतीय बाजारों से दूरी बना रहे हैं. अब वे केवल जरूरी और सस्ते सामान जैसे चीनी और चायपत्ती की ही खरीदारी कर रहे हैं. सीमा पर नेपाली पुलिस लगातार माइकिंग कर लोगों को चेतावनी दे रही है कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपये से अधिक का सामान लेकर नेपाल में प्रवेश न करे. इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और खरीदारी लगभग ठप हो गई है.
ये भी पढ़ें: बालेन साह का फैसला, भारत से 100 रुपये से अधिक का सामान खरीदा तो लगेगा कस्टम शुल्क
इस नियम का सबसे ज्यादा असर भारतीय दुकानदारों पर पड़ा है. सिकटा और भिखनाठोरी के व्यापारियों का कहना है कि जहां पहले दिनभर में हजारों रुपये की बिक्री होती थी, अब मुश्किल से 100-200 रुपये की कमाई हो पा रही है. आलू, प्याज और अन्य रोजमर्रा की चीजें भी नहीं बिक पा रही हैं. यहां तक कि लोग अपने रिश्तेदारों के लिए एक किलो मिठाई तक नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि इतनी कम कीमत में कोई भी मिठाई उपलब्ध नहीं है और उस पर भी टैक्स का डर बना हुआ है.
नेपाल सरकार के इस फैसले का विरोध दोनों ओर से हो रहा है. जहां एक तरफ भारतीय दुकानदार अपने व्यापार के ठप होने से परेशान हैं, वहीं नेपाली नागरिक भी इस नियम से खुद को असहज महसूस कर रहे हैं. सीमावर्ती बाजार, जो दोनों देशों की आर्थिक और सामाजिक कड़ी माने जाते थे, अब बदहाली की स्थिति में पहुंच गए हैं और इसका असर स्थानीय जीवन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है.