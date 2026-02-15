Bettiah News: इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 54 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: बिहार के बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 किलो गांजा बरामद किया है. इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे और नदी के रास्ते का फायदा उठाकर फरार हो गए. बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. सीमा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही तस्करी की घटनाओं के बीच कंगली थाना पुलिस की यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी से तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और इलाके में हड़कंप मच गया है.

गुप्त सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल

पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि धुतहा नदी के रास्ते गांजा की एक बड़ी खेप भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली है. सूचना मिलते ही कंगली थाना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए नदी के किनारे घेराबंदी कर दी और तस्करों के आने का इंतजार करने लगी. देर रात कुछ लोग सिर पर बोरा लेकर नदी पार करते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुए, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी.

एक तस्कर दबोचा, अन्य फरार

पुलिस को देखते ही तस्करों में अफरा-तफरी मच गई और वे भागने लगे. इस दौरान पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. गिरफ्तार तस्कर की पहचान राजेश महतो के रूप में हुई है, जो पूर्वी चंपारण का निवासी बताया जा रहा है. उसके पास से 54 किलो गांजा बरामद कर पुलिस ने जब्त कर लिया है.

फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी जारी

एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. पुलिस फरार तस्करों की पहचान करने में जुटी है और उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद सीमा क्षेत्र में तस्करों के बीच दहशत का माहौल है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी