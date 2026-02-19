Bettiah News: ड्यूटी या डिस्प्ले? वर्दी पहनकर फेसबुक पर बनाई रील, अब जांच के घेरे में महिला जवान

Bettiah News: बेतिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मैट्रिक परीक्षा ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करना एक महिला पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया. बताया जा रहा है कि महिला होमगार्ड जवान ने परीक्षा केंद्र पर तैनाती के दौरान ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अनुशासनहीनता को लेकर सवाल खड़े होने लगे. परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान इस तरह की गतिविधि को गंभीरता से लिया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

जानकारी के अनुसार 'रान रानी' नाम के फेसबुक अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया था. वीडियो में महिला जवान वर्दी में नजर आ रही है, जिससे यह साफ हो गया कि यह रील ड्यूटी के दौरान ही बनाई गई है. वायरल होते ही यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच गया, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है.

डीएसपी ने दिए जांच के आदेश

इस मामले को लेकर डीएसपी मनीष कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान किसी भी सरकारी कर्मी द्वारा रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अनुशासन और जिम्मेदारी पर उठे सवाल

घटना के बाद पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस पूरे मामले ने सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग और कर्मियों की जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

