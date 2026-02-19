Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3114743
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: ड्यूटी या डिस्प्ले? वर्दी पहनकर फेसबुक पर बनाई रील, अब जांच के घेरे में महिला जवान

Bettiah News: बेतिया में मैट्रिक परीक्षा ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करना एक महिला होमगार्ड जवान को महंगा पड़ गया. 'रान रानी' नाम के अकाउंट से शेयर हुआ वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. डीएसपी मनीष कुमार ने मामले की जांच के आदेश देते हुए इसे अनुशासनहीनता बताया है. परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर अब सवाल उठने लगे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:29 AM IST

Trending Photos

Bettiah News: ड्यूटी या डिस्प्ले? वर्दी पहनकर फेसबुक पर बनाई रील, अब जांच के घेरे में महिला जवान
Bettiah News: ड्यूटी या डिस्प्ले? वर्दी पहनकर फेसबुक पर बनाई रील, अब जांच के घेरे में महिला जवान

Bettiah News: बेतिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मैट्रिक परीक्षा ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करना एक महिला पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया. बताया जा रहा है कि महिला होमगार्ड जवान ने परीक्षा केंद्र पर तैनाती के दौरान ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अनुशासनहीनता को लेकर सवाल खड़े होने लगे. परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य के दौरान इस तरह की गतिविधि को गंभीरता से लिया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो
जानकारी के अनुसार 'रान रानी' नाम के फेसबुक अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया था. वीडियो में महिला जवान वर्दी में नजर आ रही है, जिससे यह साफ हो गया कि यह रील ड्यूटी के दौरान ही बनाई गई है. वायरल होते ही यह मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच गया, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें: बेतिया में सिस्टम शर्मसार: जन्म प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत लेते सचिव का वीडियो वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

डीएसपी ने दिए जांच के आदेश
इस मामले को लेकर डीएसपी मनीष कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान किसी भी सरकारी कर्मी द्वारा रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अनुशासन और जिम्मेदारी पर उठे सवाल
घटना के बाद पुलिस विभाग में ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस पूरे मामले ने सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के उपयोग और कर्मियों की जिम्मेदारी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
ड्यूटी या डिस्प्ले? वर्दी पहनकर फेसबुक पर बनाई रील, अब जांच के घेरे में महिला जवान
Jharkhand news
झारखंड से कंबोडिया तक फैला ठगी का नेटवर्क: CID ने किया साइबर स्लेवरी गैंग का खुलासा
Samrat Chaudhary
'मैं गृह मंत्री हूं और सदन में ही मुझे धमका रहे हैं', सिद्दीकी पर बोले सम्राट चौधरी
Bihar News
ई-निबंधन पोर्टल से मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
Patna Metro
मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन अग्नि सुरक्षा जांच में सफल, जल्द शुरू होगा मेट्रो परिचालन
Munger News
जब खूंखार नक्सली सुरेश कोड़ा ने पुलिस के सामने जोड़े हाथ और बोला- 'STF जिंदाबाद'
Patna NEET Student Death Case
खिड़की...किचन और सीढ़ियां, घर के कोने-कोने की जांच कर रही फोरेंसिक टीम
Khesari Lal Yadav
मनोज भैया मेरे आदर्श, साथ देने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं: खेसारी लाल यादव
AIMIM MLA Akhtarul Iman
इस्लाम दुनिया का पहला धर्म, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वो वापस आ जाएं: अख्तरुल ईमान
Bhojpuri news
'चोरी भी हम करें और चोर भी हम ढूंढें?': शराबबंदी की समीक्षा पर खेसारी का बड़ा तंज