Bettiah News: सहमे बच्चे, सदमें में शिक्षक, बेतिया के लखनपुर स्कूल में देर रात जमकर तोड़फोड़

Bettiah News: बिहार के बेतिया एकबड़ी खबर आ रही है, जहां लौरिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखनपुर में असमाजिक तत्वों ने देर रात जमकर तोड़फोड़ की. स्कूल के एचएम ओमप्रकाश प्रसाद ने बताया कि असमाजिक तत्वों ने स्कूल के परिसर में लगे चापाकल, नल जल की पाइपलाइन, फूल-पौधे, गमले और आरओ मशीन तक को तहस-नहस कर दिया. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर है, लेकिन असमाजिक लोग लगातार इसे निशाना बना रहे हैं.

स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि इससे पहले भी स्कूल में इसी तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं. हालांकि, इस बार की घटना काफी गंभीर मानी जा रही है. क्योंकि असमाजिक तत्वों ने स्कूल के संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी तुरंत दे दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये असमाजिक तत्व कौन हैं और उनका मकसद क्या था. स्कूल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे लोग न केवल स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जल्द ही दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है. वहीं, स्कूल के शिक्षक और अभिभावक बच्चों की सुरक्षा और स्कूल की संपत्ति की रक्षा के लिए सजग हो गए हैं. इस घटना ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर कब तक शिक्षा के मंदिर को असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी