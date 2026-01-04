Advertisement
Bettiah News: दस इंच जमीन के लिए गवानी पड़ी जान, दबंगों ने बुजुर्ग महिला को पीट-पीटकर मार डाला

Bettiah News: बेतिया के सिरिसिया थाना क्षेत्र में महज दस इंच जमीन के विवाद में दबंगों ने लाठी-डंडे और लोहे की खंती से हमला कर बुजुर्ग महिला रामकली देवी की हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:08 PM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां महज दस इंच जमीन के विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना सिरिसिया थाना क्षेत्र के सेंवरिया बिजवनिया गांव की है, जहां पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक बुजुर्ग महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी.

लाठी-डंडे और लोहे की खंती से हमला
मृतका की पहचान रामकली देवी के रूप में की गई है. जानकारी के अनुसार, सुबह करीब आठ बजे जमीनी विवाद को लेकर महातम यादव और मुन्ना महतो के परिवार के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इसी दौरान दबंगों ने लोहे की खंती और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. अपने बेटे को बचाने आई रामकली देवी पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: नशे की हैवानियत ने छीनी मासूम की मुस्कान, बेतिया में किशोरी पिटाई पर जनाक्रोश

गांव में आक्रोश, भारी पुलिस बल तैनात
घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला. सूचना मिलते ही सिरिसिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया गया है. हालात को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. ट्रैफिक डीएसपी अतनु दत्ता समेत कई थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है.

आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
मृतका की बहू शोभा देवी ने आरोप लगाया कि महातम यादव के परिवार के लोगों ने मिलकर उनकी सास की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं. पुलिस ने परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

Bettiah news

