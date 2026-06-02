Bettiah News: मैनाटाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खुली पोल, स्ट्रेचर नहीं होने पर घायल को गोद में उठाकर बेड तक पहुंचाया गया, वीडियो वायरल

Bettiah News: पश्चिम चंपारण मैनाटाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को उजागर करने वाला एक मामला सामने आया है. मारपीट में घायल एक युवक को डायल 112 की पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं.

जानकारी के अनुसार, मैनाटाड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी. सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनाटाड़ लेकर आई. लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला है कि वहां मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए स्ट्रेचर ही नहीं है.

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इसके बादज घायल युवक को वाहन से उतारकर पांच युवकों की मदद से अस्पताल के भीतर पहुंचाया गया. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक को सीढ़ीयों से उठाकर बेड तक ले जाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. यह दृश्य सरकारी अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं सामने आ रहा है.

स्थानीय लोगों को कहना है कि जब किसी सरकारी अस्पताल में स्ट्रेचर जैसी जरूरी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो, तो वहां मरीजों के बेहतर इलाज कैसे मिल पाएगा. घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद लोग अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं.