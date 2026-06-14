/Bettiah News: मझौलिया के माधोपुर में जर्जर हुआ लोहे का पुल, आधा दर्जन गांवों के लोगों की बढ़ी चिंता

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Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड के माधोपुर पंचायत में बना लोहे का पुल इन दिनों बदहाली का शिकार हो गया है. पुल की जर्जर स्थिती को देखकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की स्थिती इतना जर्जर हो गया है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. इस बावजूद भी प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस पुल से आवागमन करने को मजबूर है.
ग्रामीणों के अनुसार यह लोहे का पुल वर्ष 2004 में सांसद निधि से बनाया गया था. पुल बनने के बाद से आज तक इस पुल की मरम्मत नहीं कराई गई है. समय के साथ-साथ पुल की स्थिती दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है. बरसात के दिनों में इस पुल की स्थिती ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ जाती है.
यह लोहे का पुल माधोपुर पंचायत समेत आधा दर्जन लोगों के लिए लाइफलाइन माना जाता है. स्कूल जाने वाले छात्र, किसान, मजदुर और अन्य ग्रामीण रोजाना इसी पुल से अवागमन करते हैं. पुल की स्थिती जर्जर होने के बाद भी लोगों के पास इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोग जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरने को विवश हैं.
स्थानीये लोगों ने सांसद, विधायक और अधिकारियों से मांग की है कि पुल की तत्काल मरम्मत कराई जाए. साथ ही, स्थायी समाधान के रूप में यहां एक मजबूत पक्के पुल का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके और ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके.