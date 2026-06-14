/Bettiah News: मझौलिया के माधोपुर में जर्जर हुआ लोहे का पुल, आधा दर्जन गांवों के लोगों की बढ़ी चिंता

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड के माधोपुर पंचायत में बना लोहे का पुल इन दिनों बदहाली का शिकार हो गया है. पुल की जर्जर स्थिती को देखकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल की स्थिती इतना जर्जर हो गया है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. इस बावजूद भी प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस पुल से आवागमन करने को मजबूर है.