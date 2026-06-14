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Bettiah News: मझौलिया के माधोपुर में जर्जर हुआ लोहे का पुल, आधा दर्जन गांवों के लोगों की बढ़ी चिंता

Bettiah News: पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया स्थित माधोपुर पंचायत में 2004 में बना लोहे का पुल जर्जर हो गया है. आधा दर्जन गांवों की लाइफलाइन माने जाने वाले इस पुल से प्रतिदिन सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 14, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:42 AM IST
Bettiah News: मझौलिया के माधोपुर में जर्जर हुआ लोहे का पुल, आधा दर्जन गांवों के लोगों की बढ़ी चिंता
Image Credit: Bettiah News: मझौलिया के माधोपुर में जर्जर हुआ लोहे का पुल, आधा दर्जन गांवों के लोगों की बढ़ी चिंता

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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