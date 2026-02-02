Bettiah News: मंगुराहा वन क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, टेलर भर सागवान की लकड़ी जब्त, चालक फरार

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टेलर सागवान की लकड़ी जब्त की है. यह कार्रवाई मंगुराहा वन क्षेत्र में की गई, जहां रात्रि गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने पहले से बिछाए गए जाल के तहत इस तस्करी का पर्दाफाश किया. अचानक हुई इस कार्रवाई से वन विभाग में जहां हड़कंप मच गया, वहीं लकड़ी तस्करों में भी खलबली देखी जा रही है.

मंगुराहा वन क्षेत्र की फॉरेस्टर रूपा सिन्हा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम रात में नियमित गश्ती पर निकली थी. इसी दौरान संदिग्ध टेलर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक मौके का फायदा उठाकर अंधेरे का सहारा लेते हुए फरार हो गया. टेलर की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी लदी पाई गई, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। चालक के फरार होने से विभागीय अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है.

इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तस्कर अब जंगल के भीतर सागवान जैसे कीमती पेड़ों की कटाई कर रहे हैं. जिस तरह से सागवान की लकड़ी टेलर में लदी हुई थी, उससे यह आशंका और भी गहरी हो गई है कि जंगलों में अवैध कटाई बड़े पैमाने पर की जा रही है. वहीं चालक के फरार हो जाने से तस्करी के नेटवर्क की गहराई और संगठित गिरोह की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है.

वन विभाग की इस कार्रवाई से जहां तस्करों में हड़कंप मचा है, वहीं विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोग यह जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी आखिर जंगल से बाहर कैसे लाई गई. फिलहाल वन विभाग जब्त की गई लकड़ी की जांच कर रहा है और फरार चालक की तलाश तेज कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी