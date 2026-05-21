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Bettiah News: जीरो टॉलरेंस की उड़ी धज्जियां, नौतन ब्लॉक से 10 लाख का सरकारी जेनरेटर 'साफ', दो कर्मचारी फरार

Bettiah News: बेतिया के नौतन प्रखंड से सरकारी संपत्ति से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि ब्लॉक परिसर में रखा लाखों का जेनरेटर चोरी नहीं, बल्कि कर्मचारियों की मिलीभगत से बेचा गया. मामले की जांच शुरू हो गई है और प्रशासन हरकत में आ गया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 06:23 AM IST

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Bettiah News: जीरो टॉलरेंस की उड़ी धज्जियां, नौतन ब्लॉक से 10 लाख का सरकारी जेनरेटर 'साफ', दो कर्मचारी फरार
Bettiah News: जीरो टॉलरेंस की उड़ी धज्जियां, नौतन ब्लॉक से 10 लाख का सरकारी जेनरेटर 'साफ', दो कर्मचारी फरार

Bettiah News: बेतिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सरकार के जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात करने वाली सरकार के बीच नौतन प्रखंड से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है. आरोप है कि नौतन ब्लॉक परिसर में रखा लाखों रुपये मूल्य का सरकारी जेनरेटर ही कर्मचारियों की मिलीभगत से बेच दिया गया. जेनरेटर की कीमत करीब 5 से 10 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि ब्लॉक परिसर में सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी. इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जेनरेटर चोरी का मामला उस समय सामने आया जब संजीत पासवान ने थाना में आवेदन देकर इसकी जानकारी दी. सुरक्षा में तैनात कर्मियों का कहना है कि जेनरेटर करीब पांच दिन पहले गायब हुआ था. हालांकि, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं, बल्कि अंचल और ब्लॉक के दो कर्मियों की मिलीभगत का मामला है. आरोप है कि दोनों कर्मियों ने मिलकर सरकारी जेनरेटर को बेच दिया और मामला उजागर होने के बाद कार्यालय छोड़कर फरार हो गए.

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बताया जा रहा है कि नौतन ब्लॉक परिसर में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है. इसी दौरान कथित रूप से दोनों कर्मचारियों ने सरकारी जेनरेटर को कबाड़ी के हाथों बेच दिया. मामला सामने आने के बाद अब दोनों कर्मी कबाड़ी से संपर्क कर जेनरेटर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी बदनामी न हो. सूत्रों के अनुसार, दोनों की बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वे जेनरेटर वापस करने की गुहार लगाते सुनाई दे रहे हैं.

यह पूरा मामला बेतिया के नौतन प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल उठ रहे हैं. मामले की जानकारी बेतिया के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह तक भी पहुंच चुकी है. डीएम ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है. अब देखने वाली बात यह होगी कि चोरी गया जेनरेटर नाटकीय ढंग से वापस होता है या फिर कथित रूप से इसमें शामिल कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है.

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