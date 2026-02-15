Advertisement
Bettiah News: नरकटियागंज में हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल, एक्शन मोड में पुलिस

Bettiah News: बेतिया के नरकटियागंज के इनरवा गांव के दो युवकों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ अपना वीडियो शेयर किया, जो अब वायरल हो गया है. इस घटना के बाद गांव में भय और आक्रोश का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:42 PM IST

Bettiah News: बेतिया में एक बार कट्टा-पिस्टल के साथ दो युवकों का वीडियो वायरल हुआ है. आए दिन युवक रील बनाकर वायरल कर रहे हैं, जिससे अब पुलिस भी परेशान हो चुकी है. पुलिस उनपर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भी भेज रही है. फिर दो युवकों का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल हुआ है. दोनों युवक नरकटियागंज इनरवा गांव के बताए जा रहे हैं. दोनों ने ही खुद फेसबुक और इंस्ट्राग्राम पर वीडियो अपलोड किया है. 

गांव में दहशत का माहौल
वायरल वीडियो में दोनों युवक खुलेआम पिस्टल लहराते दिख रहे हैं. उनके बैकग्राउंड में एक गाना भी बज रहा है, जिसके बोल हैं 'रंगदारिये करीने रंगदारिए करेम, किस्मत में लिखल अपराधी हो.' वीडियो सामने आने के बाद इनरवा गांव में भय और दहशत का माहौल है. गांव के लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसे ही युवक अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए. ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया पुलिस ने एक्शन मोड में है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान कर ली है. मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस टीम युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन कर कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bettiah news
