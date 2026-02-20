Advertisement
Bettiah News: 'प्रशासन आपके द्वार’ का बड़ा असर, 792 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा, डीएम ने खुद सुनी जनता की फरियाद

Bettiah News: बेतिया के नौतन प्रखंड स्थित हरदिया कोठी में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीएम तरनजोत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और कुल 792 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर ग्रामीणों को त्वरित राहत दी गई. दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल और लाभुकों को व्हीलचेयर भी वितरित की गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:42 AM IST

Bettiah News: आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांव स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नौतन प्रखंड में एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया. सात निश्चय-3 के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन बेतिया के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया.हरदिया कोठी परिसर में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर उनका समाधान किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाते हुए योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचाना रहा.

792 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन
शिविर में कुल 792 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिली. राजस्व विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज, आईसीडीएस, जीविका, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, फार्मर आईडी सहित कई विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए थे. दिव्यांगजनों के लिए अलग से विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई थी, जहां उनकी जरूरतों के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराई गईं.

डीएम ने किया स्टॉलों का निरीक्षण, लाभुकों को मिला सहारा
कार्यक्रम के दौरान डीएम तरनजोत सिंह ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और खुद आम लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली. इस मौके पर दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया गया, जबकि चार लाभुकों को व्हीलचेयर भी प्रदान की गई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें.

सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य
डीएम ने बताया कि प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का लक्ष्य सरकारी योजनाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना और सात निश्चय-3 के तहत लोगों के जीवन को सरल एवं सम्मानजनक बनाना है. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और किसी भी जरूरतमंद को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

