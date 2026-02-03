Bettiah News: खाकी पर दाग! शराब माफिया से ₹3 लाख की डील करने वाला सैप जवान राजेश कुमार सलाखों के पीछे

Bettiah News: बिहार के बेतिया में जी मीडिया की खबर ने बड़ा सनसनीखेज असर डाला है. खबर में सामने आया कि शराब माफिया और पुलिस के बीच तीन लाख रुपये की डील हुई थी, जिसके तहत शराब से भरा ट्रक छोड़ने के लिए सैप जवान राजेश कुमार ने कार्रवाई की. यह मामला सोशल मीडिया और मीडिया चैनलों पर वायरल हुआ, जिसके बाद बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने तुरंत संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. वायरल वीडियो में स्पष्ट दिख रहा था कि शराब माफिया और पुलिसकर्मी के बीच यह अवैध लेन-देन हो रहा है.

नरकटियागंज के एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि बगहा पुलिस जिले में कार्यरत सैप के जवान राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है. शराब की खेप पंजाब से आ रही थी और इसे नरकटियागंज में नीरज कुमार और बिट्टू के हवाले करने की योजना बनाई गई थी. वीडियो में देखा गया कि राजेश कुमार ट्रक पर चढ़कर शराब की खेप को निर्दिष्ट स्थान पर लाने में शामिल था, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही कार्रवाई कर ट्रक को कोइरगावा चौक पर कब्जे में ले लिया.

ये भी पढ़ें: बेतिया में खाकी शर्मसार: शराब तस्करी में पुलिस–माफिया गठजोड़ का वीडियो वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में नीरज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य तीन-चार सदस्य जो इस सिंडीकेट से जुड़े हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है. वायरल वीडियो और मीडिया कवरेज के बाद बेतिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस मामले को हाईलाइट किया और यह स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध गतिविधि पर प्रशासन की नजर है.

बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की समझौता नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार सभी दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. इस पूरे मामले ने यह संदेश दिया कि पुलिस और मीडिया की सतर्कता अवैध शराब कारोबार को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है. सैप जवान राजेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और बाकी सदस्य भी जल्द ही हिरासत में लाए जाएंगे.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी