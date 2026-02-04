Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3097747
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: सिलीगुड़ी से अपहृत युवक बेतिया से सुरक्षित बरामद, पुलिस ने 5 किडनैपर्स को कार के साथ दबोचा

Bettiah News: बेतिया में पैसे के लेन-देन को लेकर अपहरण का मामला सामने आया. पुलिस ने एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए सिलीगुड़ी से अपहृत युवक आजाद आलम को बगही-बगमभरपुर से सुरक्षित बरामद किया. पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण में प्रयोग की गई कार भी जब्त कर ली गई. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:13 PM IST

Trending Photos

Bettiah News: सिलीगुड़ी से अपहृत युवक बेतिया से सुरक्षित बरामद, पुलिस ने 5 किडनैपर्स को कार के साथ दबोचा
Bettiah News: सिलीगुड़ी से अपहृत युवक बेतिया से सुरक्षित बरामद, पुलिस ने 5 किडनैपर्स को कार के साथ दबोचा

Bettiah News: बिहार के बेतिया में पैसे के लेन-देन को लेकर अपहरण का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में चिंता की लकीर खींच दी है. बगही-बगमभरपुर से अपहृत युवक आजाद आलम की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. जानकारी के अनुसार, आजाद आलम को सिलीगुड़ी से एक कार में बैठाकर पांच युवकों ने बेतिया लाया और बगही- बगमभरपुर में किसी घर में रखा. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया पुलिस ने तुरंत एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में दल-बल के साथ छापेमारी शुरू की.

पुलिस की कार्रवाई के दौरान अपहृत युवक को सुरक्षित बरामद किया गया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है. युवक के पिता ने बताया कि कल सिलीगुड़ी से उनके बेटे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस और बेतिया पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवकों को पकड़कर युवक को सुरक्षित निकाल लिया.

ये भी पढ़ें: लापता नहीं, किडनैप हुई थीं 5 किशोरियां: चनपटिया से दिल्ली तक फैला था जाल

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, यह अपहरण पैसे के लेन-देन को लेकर किया गया था. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और अब यह पता लगाया जाएगा कि किन परिस्थितियों में और किस वजह से यह अपहरण हुआ. वहीं, घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सही समय पर कार्रवाई के कारण अपहृत युवक आजाद आलम सुरक्षित अपने घर लौट आया. इस कार्रवाई की प्रशंसा स्थानीय लोग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और आरोपियों को कानून के मुताबिक दंडित किया जाएगा. इस मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि पुलिस की तत्परता और सतर्कता समय पर अहम साबित होती है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

Bettiah news

Trending news

Shakeel Ahmad
शकील अहमद ज्वाइन करेंगे JDU? अशोक चौधरी से की मुलाकात तो कांग्रेस-RJD को लगी मिर्ची!
Jharkhand news
जेपीएससी आयु सीमा पर घमासान: राज्यपाल से मिले जेएलकेएम नेता, कटऑफ तिथि बदलने की मांग
Bettiah news
लापता नहीं, किडनैप हुई थीं 5 किशोरियां: चनपटिया से दिल्ली तक फैला था जाल
RJD
'चलते बजट सत्र में टूट जाएगा राजद...', नीरज कुमार के दावे से सियासत में आया भूकंप
Bagaha News
सेमरा रेफरल अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत, नलबंदी के बाद बिगड़ी थी तबीयत
Pappu Yadav
'बिहार में भी एपस्टीन फाइल घूम रही है...', पप्पू यादव के ट्वीट से सियासी पारा चढ़ा
Nitin Nabin Bungalow
राहुल गांधी के पड़ोसी नहीं बनेंगे नितिन नवीन, अब अलॉट हुआ शिबू सोरेन वाला बंगला
Khagaria News
खगड़िया में 'पकड़ौआ विवाहः लड़का बोला जबरन कराई शादी, लड़की का दावा हम तो प्रेमी हैं
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा केस में 'आर-पार': पप्पू यादव के आरोपों पर भड़के नीरज कुमार, करेंगे मुकदमा
Motihari News
स्कूल बस ड्राइवर को जूते से पीटना युवक को पड़ा भारी, भड़की भीड़ ने आरोपी को जमकर कूटा