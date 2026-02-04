Bettiah News: सिलीगुड़ी से अपहृत युवक बेतिया से सुरक्षित बरामद, पुलिस ने 5 किडनैपर्स को कार के साथ दबोचा

Bettiah News: बेतिया में पैसे के लेन-देन को लेकर अपहरण का मामला सामने आया. पुलिस ने एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए सिलीगुड़ी से अपहृत युवक आजाद आलम को बगही-बगमभरपुर से सुरक्षित बरामद किया. पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहरण में प्रयोग की गई कार भी जब्त कर ली गई. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.
Trending Photos
Bettiah News: बिहार के बेतिया में पैसे के लेन-देन को लेकर अपहरण का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में चिंता की लकीर खींच दी है. बगही-बगमभरपुर से अपहृत युवक आजाद आलम की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. जानकारी के अनुसार, आजाद आलम को सिलीगुड़ी से एक कार में बैठाकर पांच युवकों ने बेतिया लाया और बगही- बगमभरपुर में किसी घर में रखा. मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया पुलिस ने तुरंत एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में दल-बल के साथ छापेमारी शुरू की.
पुलिस की कार्रवाई के दौरान अपहृत युवक को सुरक्षित बरामद किया गया और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है. युवक के पिता ने बताया कि कल सिलीगुड़ी से उनके बेटे का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस और बेतिया पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवकों को पकड़कर युवक को सुरक्षित निकाल लिया.
ये भी पढ़ें: लापता नहीं, किडनैप हुई थीं 5 किशोरियां: चनपटिया से दिल्ली तक फैला था जाल
जानकारी के अनुसार, यह अपहरण पैसे के लेन-देन को लेकर किया गया था. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और अब यह पता लगाया जाएगा कि किन परिस्थितियों में और किस वजह से यह अपहरण हुआ. वहीं, घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सही समय पर कार्रवाई के कारण अपहृत युवक आजाद आलम सुरक्षित अपने घर लौट आया. इस कार्रवाई की प्रशंसा स्थानीय लोग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और आरोपियों को कानून के मुताबिक दंडित किया जाएगा. इस मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि पुलिस की तत्परता और सतर्कता समय पर अहम साबित होती है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी