Bettiah News: होटल संचालकों को SP शौर्य सुमन की कड़ी चेतावनी, 'बिना ID कमरा दिया तो खैर नहीं', पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप

Bettiah News: बिहार के बेतिया से दो अहम खबरें सामने आई हैं, जो जिले में पुलिस और प्रशासन की सख्ती को साफ तौर पर दर्शाती हैं. एक ओर जहां पुलिस प्रशासन ने देर रात एक साथ जिले के दर्जनों होटलों में छापेमारी कर सघन जांच अभियान चलाया, वहीं दूसरी ओर 4583 लीटर विदेशी शराब को नष्ट कर अवैध कारोबार पर कड़ा प्रहार किया गया. इन कार्रवाइयों से साफ है कि बेतिया पुलिस इन दिनों पूरी तरह अलर्ट मोड में है और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठा रही है. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत न केवल संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है.

देर रात नरकटियागंज और बेतिया शहर के दर्जनों होटलों में एक साथ छापेमारी की गई. पुलिस टीमों ने होटल के हर कमरे की बारीकी से तलाशी ली. ठहरने वाले लोगों के बैग की जांच की गई, उनकी पहचान पत्र (आईडी) की पुष्टि की गई और होटल के रजिस्टर को खंगाला गया. इसके साथ ही होटलों में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके.

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अचानक हुई इस कार्रवाई से होटल संचालकों और वहां ठहरे लोगों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने सभी होटल मालिकों को सख्त निर्देश दिया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए. साथ ही, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

वहीं दूसरी ओर, शिकारपुर थाना क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 4583 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया. यह शराब पहले पुलिस द्वारा जब्त की गई थी, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से पूरी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया. इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके.