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Bettiah News: आंधी-तूफान और बारिश भी नहीं रोक पायी दुल्हा-दुल्हन का मिलन, वीडियो को खोज-खोज देख रहे लोग

Bettiah News: बेतिया में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और तूफान के बीच एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है. खराब मौसम के बावजूद दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर निकला और पूरी परंपरा के साथ दुल्हन की विदाई कराई. हॉस्पिटल रोड पर दिखा यह नजारा लोगों के लिए हैरानी भरा था.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 01, 2026, 02:50 PM IST

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Bettiah News: आंधी-तूफान और बारिश भी नहीं रोक पायी दुल्हा-दुल्हन का मिलन, वीडियो को खोज-खोज देख रहे लोग
Bettiah News: आंधी-तूफान और बारिश भी नहीं रोक पायी दुल्हा-दुल्हन का मिलन, वीडियो को खोज-खोज देख रहे लोग

Bettiah News: ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे.. यह कहावत उस वक्त सच होती दिखी, जब लगातार हो रही बारिश के बीच भी बेतिया में दूल्हा अपनी दुल्हन की विदाई कराकर उसे साथ ले गया. बता दे कि बेतिया में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है, लेकिन खराब मौसम भी एक दूल्हे के जज़्बे को नहीं रोक सका. मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और तूफान के बीच एक अनोखी शादी की तस्वीर सामने आई है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. बेतिया में एक दूल्हा हर मुश्किल को पार करते हुए अपनी दुल्हन को विदा कराने निकला. यह नज़ारा बेतिया के हॉस्पिटल रोड का बताया जा रहा है, जहां बारिश के बीच भी शादी की रस्में पूरे उत्साह के साथ निभाई गईं.

बारिश इतनी तेज थी कि आम लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे थे, लेकिन दूल्हे का हौसला बिल्कुल भी कम नहीं हुआ. वह घोड़े पर सवार होकर, भीगते हुए भी अपनी बारात के साथ आगे बढ़ता रहा. बैंड-बाजा वाले भी लगातार धुन बजाते रहे, जिससे माहौल और भी खास बन गया. 

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लगातार हो रही बारिश के वावजूद भी दूल्हा आगे-आगे घोड़ी पर सवार था और दुल्हन को पालकी (डोली) में बैठाकर दूल्हे के पीछे ले जाया जा रहा था. तेज बारिश के होने के बावजूद भी शादी की परंपराओं में कोई कमी नहीं आई. वहां मौजूद लोग इस नजारे को देखकर हैरान भी थे और दूल्हे की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे थे.

यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और दूल्हे के जज्बे को सलाम कर रहे हैं. खराब मौसम के बावजूद इस शादी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे इरादों के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती. .वीडियो देख लोग प्रतिक्रिया दे रहे है. ले जायेंगे ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे.

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