Bettiah News: गुरूजी ही निकले 'विलेन'! बेतिया में शिक्षकों ने बच्चों को भड़काकर स्कूल में मचवाई तबाही, फर्नीचर-पंखे सब चकनाचूर

Bettiah News: बिहार के बेतिया स्थित बैरिया राजकीय मध्य विद्यालय, पखनाहा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की घटना सामने आई. क्लासरूम के अंदर रखे डेस्क-बेंच, पंखे, बल्ब और अन्य सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की बात कही जा रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्कूल के ही कुछ छात्रों के शामिल होने की बात सामने आई है, जबकि आरोप है कि उन्हें उकसाने का काम विद्यालय के कुछ शिक्षकों ने किया. मामला मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को 43 छात्र-छात्राएं वाल्मीकिनगर भ्रमण पर गए थे.

परिभ्रमण से वंचित छात्रों में नाराजगी

बताया जा रहा है कि जो छात्र वाल्मीकिनगर भ्रमण पर नहीं जा सके, उन्हें कुछ शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ भड़काया. इसके बाद नाराज छात्रों ने स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते तोड़फोड़ की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया. विद्यालय का फर्नीचर और बिजली के उपकरण पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए.

ये भी पढ़ें: अंग्रेजों का बनाया पुल बना 'मौत का जाल', 1932 के बाद सरकार मरम्मत करना भी भूली

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को बुलाकर संभाली गई स्थिति

घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने तुरंत डायल 112 पर कॉल किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी और शिक्षकों पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया.

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

मामले की जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली. जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी