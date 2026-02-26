Advertisement
Bettiah News: गुरूजी ही निकले 'विलेन'! बेतिया में शिक्षकों ने बच्चों को भड़काकर स्कूल में मचवाई तबाही, फर्नीचर-पंखे सब चकनाचूर

Bettiah News: बेतिया के बैरिया राजकीय मध्य विद्यालय पखनाहा में छात्रों द्वारा जमकर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. डेस्क-बेंच, पंखा, बल्ब सहित लाखों की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. आरोप है कि वाल्मीकिनगर शैक्षणिक परिभ्रमण से वंचित छात्रों को कुछ शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ भड़काया, जिसके बाद घटना हुई. सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:50 AM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया स्थित बैरिया राजकीय मध्य विद्यालय, पखनाहा में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब विद्यालय परिसर में जमकर तोड़फोड़ की घटना सामने आई. क्लासरूम के अंदर रखे डेस्क-बेंच, पंखे, बल्ब और अन्य सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की बात कही जा रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्कूल के ही कुछ छात्रों के शामिल होने की बात सामने आई है, जबकि आरोप है कि उन्हें उकसाने का काम विद्यालय के कुछ शिक्षकों ने किया. मामला मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को 43 छात्र-छात्राएं वाल्मीकिनगर भ्रमण पर गए थे.

परिभ्रमण से वंचित छात्रों में नाराजगी
बताया जा रहा है कि जो छात्र वाल्मीकिनगर भ्रमण पर नहीं जा सके, उन्हें कुछ शिक्षकों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ भड़काया. इसके बाद नाराज छात्रों ने स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते तोड़फोड़ की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया. विद्यालय का फर्नीचर और बिजली के उपकरण पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए.

पुलिस को बुलाकर संभाली गई स्थिति
घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने तुरंत डायल 112 पर कॉल किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी दी और शिक्षकों पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया.

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
मामले की जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली. जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.  फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

