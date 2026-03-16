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Bettiah News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और स्कूटी को रौंदा, युवक की दर्दनाक मौत, दो महिलाएं घायल

Bettiah News: बेतिया के सुप्रिया रोड पर हुए सड़क हादसे में एक युवक बबलू कुमार की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं स्मिता देवी और खुशी कुमारी गंभीर रूप से घायल हुईं. तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी, स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गई और चालक उसे 200 मीटर घसीटता हुआ ले गया. हादसे का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया. घायल महिलाओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 16, 2026, 07:19 AM IST

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Bettiah News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और स्कूटी को रौंदा, युवक की दर्दनाक मौत, दो महिलाएं घायल
Bettiah News: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और स्कूटी को रौंदा, युवक की दर्दनाक मौत, दो महिलाएं घायल

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां सुप्रिया रोड के अरोड़ा स्वीट्स के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. ट्रक इतनी तेज रफ्तार में थी कि स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गई और चालक उसे घसीटते हुए लगभग 200 मीटर दूर ले गया. ट्रक के नीचे फंसे युवक बबलू कुमार की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई. वहीं, एक महिला ट्रक के नीचे फंसने के बावजूद सकुशल बाहर निकलने में कामयाब रही.

घटना की भयावहता और सीसीटीवी फुटेज
हादसे का पूरा मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया है. फुटेज में दिख रहा है कि ट्रक के नीचे फंसी महिला आखिरकार खुद को बाहर निकाल लेती है, जिसे देख लोग हैरानी और राहत की मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग कैमरे पर यह भी कह रहे हैं,'जाके राखे साइयां मार सके ना कोई,' यह घटना की भयावहता के साथ-साथ महिला की हिम्मत को भी दर्शाती है.

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घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज
हादसे में घायल हुई महिलाओं की पहचान स्मिता देवी और खुशी कुमारी के रूप में हुई है. दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें लगातार चिकित्सा निगरानी में रखा गया है.

पुलिस की कार्रवाई और ट्रक की जब्ती
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया. मृत युवक बबलू कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेजा गया है. पुलिस ने ट्रक को जप्त कर लिया है, जिसमें इंडेन गैस सिलेंडर भरा हुआ था. जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

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