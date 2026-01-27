Bettiah News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अभद्र भाषा पड़ा भारी, वायरल वीडियो के बाद युवक गिरफ्तार

Bettiah News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करना एक युवक को भारी पड़ गया. सरस्वती पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन के समय मुख्यमंत्री को बेहद ही शर्मनाक शब्दों से संबोधित करने वाले युवक को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गए एक वीडियो के बाद सामने आई, जिसने न सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी झकझोर कर रख दिया. वायरल वीडियो में युवक खुलेआम सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता नजर आ रहा था, जिसे कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा माना गया है.

मामले में शिकारपुर थाना पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए त्वरित जांच शुरू की और आरोपी युवक को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवक की पहचान राजू कुमार के रूप में हुई है, जो नरकटियागंज के शिवा वार्ड संख्या 11 का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि युवक सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ के बीच मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जिसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया था.

इस पूरे मामले को लेकर बेतिया पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है. प्रेस विज्ञप्ति में एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक मुख्यमंत्री को अमर्यादित शब्दों से संबोधित कर रहा था. वीडियो की सत्यता की जांच के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बेतिया पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर उनकी पैनी नजर बनी हुई है. किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, भड़काऊ या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी